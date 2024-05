Pavel přijme hokejové šampiony na Pražském hradě. Gratuloval jim už v kabině

"Prezident Pavel přijme vítězný hokejový tým ve čtvrtek na Pražském hradě," uvedla Kancelář prezidenta republiky na sociální síti X. Hrad zároveň na webu informoval, že celý jeho areál včetně zahrad a návštěvnických objektů bude ve čtvrtek od 13:00 ze státně-reprezentačních důvodů uzavřen pro veřejnost.

Hlava státu navštívila hráče v kabině už přímo po nedělním vítězném finále. Pavel hráčům v čele s kapitánem Romanem Červenkou a realizačnímu týmu vedenému hlavním trenérem Radimem Rulíkem nejprve pogratuloval.

"Když jsem byl na prvním zápase s Finskem, tak myslím, že asi málokdo tušil, že by to takhle mohlo dopadnout. A já jsem si celou dobu sobecky přál, aby to, když už jsme na domácí půdě a já u toho můžu být, tak aby to tam padlo. Je to jenom vaše zásluha, a opravdu krásná," řekl prezident novým mistrům světa.

Hlava státu zmínila i úspěšné pořadatelství. "Nejenom, že jste vyhráli zlaté medaile, zároveň celá organizace toho šampionátu nám jako republice udělala hrozně dobré jméno. Takže ze všech stran skvělý," poznamenal.

Česko podle Pavla potřebovalo takové sportovní vítězství jako sůl. "Chybělo nám zase nové Nagano a vy jste ho dneska přinesli, protože tahle země, bohužel, se dokáže shodnout jenom na tom, když se nám zadaří v nějakém profilovém sportu. A to je třeba hokej. I kdyby to mělo být jen na chvilku, že aspoň chvilku jsme hrdí na to, že jsme Češi, tak to za to stálo," dodal.