Piráti podporují zpomalení valorizace důchodů, řekl Bartoš

"Jsme přesvědčeni, že jakési zpomalení té řádné i mimořádné valorizace je potřeba, protože propisy do budoucích státních rozpočtů jsou pak v řádu vyšších desítek miliard," uvedl Bartoš.

Vláda plánuje v červnu zvýšit důchody méně, než stanovuje zákon. Stát podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) musí mít i peníze na pomoc dalším částem společnosti, lidem, jejichž finanční situace se loni výrazně zhoršovala, na rozdíl od lidí, kteří pobírají důchody valorizované loni plně na úroveň inflace.

Odbory omezení mimořádné valorizace v červnu odmítají. Podle místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Víta Samka návrh narušuje ústavnost, a to kvůli retroaktivitě, principu očekávání i rovnému zacházení.

Důchody se podle zákona zvyšují pravidelně vždy od ledna a pak také mimořádně, pokud za sledované období od posledního přidání přírůstek cen překročí pět procent. Od loňského července do letošního ledna cenový přírůstek pro důchodcovské domácnosti činil podle statistického úřadu 9,9 procenta. O tolik by se měla od června podle nynějších zákonných pravidel zvednout zásluhová procentní výměra důchodů. Potřeba by ale bylo pro letošek podle ministra Jurečky 34,4 miliardy korun. Podle nového vzorce to bude kolem 15 miliard Kč. Změny legislativy, podle níž by důchody stouply méně, než nařizuje nyní zákon, musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.