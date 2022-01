ANO nedá důvěru Fialově vládě. Náš program je realistický, říká Fiala

Vláda cítí, že jí teče do bot, a proto si vytváří alibi, proč své voliče podrazí stejně jako v minulosti, řekl Babiš. To je podle něj důvod, proč premiér Fiala ve svém novoročním projevu hovořil o tom, že pro Česko bude letošní rok jedním z nejsložitějších v historii. "Jestli někdo zažil složité období, tak to byla naše vláda,“ prohlásil. Česko naproti tomu podle něj zažívá jedno z nejlepších období své historie. Obvinil strany bývalé opozice, že jeho vládě celé období covidové pandemie házely klacky pod nohy a jako jediné v Evropě tuto situaci zneužívaly.

Odmítl také, že by jeho bývalá vláda mohla za nynější růst cen, který je podle něj dán mezinárodními vlivy. Odmítl, že by inflaci způsobil jeho kabinet, když dal peníze lidem. Prohlásil, že pokud bude nová vláda škrtat, tak v kombinaci s "těmi teoretiky z České národní banky“, kteří podle Babiše ničí ekonomiku i občany, nastane katastrofa. Vláda podle něj nedokáže zkrotit inflaci ani dosáhnout slibovaných úspor bez drastických škrtů. Musela by podle něj sahat lidem na peníze, škrtat peníze na obranu nebo výstavbu dálnic.

Babiš ve svém projevu kritizoval Českou národní banku, která podle něj jako jediná centrální banka v Evropě i na světě stále navyšuje úrokové sazby. Hovořil o „Rusnokově drahotě“ a varoval, že lidem se prodraží hypotéky. Postup ČNB označil za katastrofu a tvrdil, že svým postupem zasadí ránu ekonomice i občanům.

Fiala (ODS): Program vlády je realistický, kabinet není populistický

Premiér Petr Fiala (ODS) označil před poslanci program své koaliční vlády za realistický. Kabinet není populistický a neslibuje nic, co by nemohl splnit, uvedl ministerský předseda v úvodu jednání Sněmovny o vyslovení důvěry vládě. Jejím cílem je podle něho dostat Česko mezi nejvyspělejší země světa. Program ukazuje, kudy se na tuto cestu vydat, řekl premiér.

Fiala popsal před poslanci podle něho nejdůležitější úkoly z programu, které si kabinet pro další čtyři roky stanovil. "Naše země si nemůže dovolit žádné další zpoždění," řekl. Zmínil v této souvislosti důchodovou reformu a výstavbu nových jaderných zdrojů energie, v jejichž kombinaci s decentralizovanými obnovitelnými zdroji kabinet vidí zajištění energetické soběstačnosti Česka. Důchodovou reformu chce kabinet předložit do konce příštího roku.

Vláda podle premiéra nemůže hospodařit na dluh. Případná úsporná opatření ale budou maximálně sociálně citlivá a nedotknou se priorit ve vzdělávání, ve zdravotnictví a v sociální péči, ujišťoval Fiala. "Stát má šetřit na sobě, nikoli na občanech," zdůraznil.

Před poslanci mluvil například o výstavbě dálnic, o podpoře inovací v průmyslu tak, aby Česko nebylo "montovnou pro vyspělejší ekonomiky" a o výstavbě bytů. Do konce volebního období by se jich mělo podle premiéra stavět ročně o 10.000 navíc. K dalším tématům Fialova vystoupení patřila digitalizace státu, zemědělství, podnikání, kdy stát ukončí podle něho "účelové zaklekávání" podnikatelů, ochrana vody a podpora rodiny.

Očekává se, že debata před hlasováním potrvá několik hodin. Aktuálně jsou do ní přihlášeny tři desítky poslanců. Předpokládá se, že Fialův kabinet ODS, STAN. KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů důvěru navzdory absencím několika koaličních poslanců získá. Koalice - i vzhledem k opozičním omluvám - má v dolní komoře pohodlnou většinu hlasů. K vyslovení důvěry navíc stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.