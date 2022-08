ANO zašle otevřený dopis Fialovi, bude žádat výměnu ministra Rakušana

Vyvolání hlasování o nedůvěře kabinetu ve Sněmovně nevyloučila. Celá opozice má ve Sněmovně menšinu 92 hlasů, což na vyslovení nedůvěry nestačí. Opoziční ANO má 72 poslanců, SPD jich má 20.

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš možné hlasování o nedůvěře naznačil v sobotu v komentáři, který uveřejnil deník MfDNES, pokud Fiala Rakušana neodvolá. Fiala pro ČTK uvedl, že Babišem naznačené hlasování na něj dělá spíše dojem, že šéf ANO potřebuje překrýt své trestní kauzy v Česku a ve Francii. Rakušan Radiožurnálu řekl, že pro své odstoupení z vlády nevidí důvod.

Opakované kontakty s Redlem podle hnutí ANO diskvalifikují Mlejnka pro funkci v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), Rakušan ho ale přesto odvolat nehodlá. "Příští týden o tom budeme jednat. Předpokládám, že odejde od nás otevřený dopis panu premiérovi, aby situaci neprodleně řešil a provedl výměnu na postu ministra vnitra," uvedla Schillerová v Partii.

Rakušan už dříve uvedl, že o stycích s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadila mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Nového ředitele ÚZSI považuje za profesionála s úctyhodným kariérním profilem a nesdílí názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Jediným důvodem k Mlejnkovu odvolání by podle něj bylo to, kdyby Mlejnek nezískal prověrku na stupeň přísně tajné.

O situaci chtějí s Rakušanem mluvit příští týden i Fiala a další koaliční lídři. To dnes v pořadu potvrdila i šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která předpokládá, že pokud by cokoli bránilo Mlejnkovi získat bezpečnostní prověrku, tak by ji nezískal.

Ke svržení vlády při hlasování o nedůvěře je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů. Opoziční ANO a SPD mají ve dvousetčlenné Sněmovně 92 hlasů, vládní koalice občanských demokratů, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN jich má 108. Premiér ministry přímo neodvolává, podle ústavy navrhuje jejich odvolání prezidentovi.

O pravidelných stycích mezi Redlem a nedávno jmenovaným šéfem ÚZSI Mlejnkem informoval tento týden server Seznam Zprávy. Ve čtvrtek napsal, že podle jeho informací začala GIBS prověřovat podezření, že právě Mlejnek donášel skupině kolem Redla citlivé policejní informace, což v dnešním článku zmínil i Babiš. Inspekce se ale v pátek proti těmto informacím ohradila a uvedla, že inspekce kvůli úniku informací v kauze Dozimetr šéfa rozvědky neprověřuje ani nevede trestní řízení, ve kterém by figuroval jako podezřelá osoba příslušník ÚZSI.

Mlejnek sdělil serveru Seznam Zprávy, že se s Redlem zná od roku 2012. Potkával se s ním údajně jednou až dvakrát ročně. V dané době pracoval Mlejnek ve firmě Techniserv, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo to, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal.