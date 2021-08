Babiš odmítl, že by Zemanovi říkal, že zastavil odposlechy v jeho okolí

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl, že by prezidentovi Miloši Zemanovi řekl, že zastavil odposlechy lidí v jeho nejbližším okolí. Vyloučil i to, že by u jeho setkání s hlavou státu mohl být kancléř Vratislav Mynář. Babiš to dnes řekl České televizi (ČT).

