Babiš označil poslankyni Kovářovou za bestii. Měl by se omluvit, žádá Rakušan

Babiše při tom zachytila Česká televize, když se minulé pondělí kabinet společně přesouval na zámek do Lán na oběd s prezidentem Milošem Zemanem. Rakušan novinářům řekl, že Babiš se chová jako hulvát a nemá úctu k ženě a poslankyni.

Kovářová před odjezdem kabinetu do Lán asi deset minut rozmlouvala s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Předala mu seznam obcí, které potřebují peníze na rozšíření kapacity mateřských a základních škol. "Tady ta bestie, co mě tam odchytila, ty školy a školky, no a já nevím, kde to vzala," řekl Babiš poté na záznamu, kde mluví s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Rakušan řekl, že s Babišem měl na středu domluvnou schůzku k souboru legislativních návrhů, která vypracovali Starostové v rámci svého balíčku pro jednoduchý stát. Kabinet na posledních dvou schůzích ke všem předlohám zaujal negativní stanovisko. "Ale nevím, jestli se schůzka uskuteční, dnes premiéra vyzvu k omluvě," řekl.

"Domnívám se, že toto snad vadí i lidem, kteří Andreje Babiše podporují, že se chová jako hulvát, neslušně a nemá žádnou úctu k ženě a poslankyni Parlamentu. Místo, aby ocenil, že odvedla velký kus práce za vládu, místo toho ji nazývá těmito slovy," uvedl Rakušan. Premiér by se podle něj neměl omluvit jen na plénu, ale za Kovářovou přijít také osobně.

Kovářová minulý týden na webu STAN uvedla, že se s Babišem ve Strakově akademii krátce sešli. "Doufám, že po analýze našich seznamů, které jsem mu předala, změní názor a dojde k navýšení finančních prostředků," uvedla. Na budování škol a školek podle ní chybí nejméně osm miliard korun, kritická situace je především v regionech kolem velkých měst.