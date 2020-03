Bartoš vyzval vládu, ať zveřejní podmínky pro zmírnění restrikcí

Piráti také spustili informační rozcestník s kontakty a svými návrhy na zmírnění důsledků pandemie.

Podle Bartoše lidé potřebují i s ohledem na plánování svých rodinných či profesních aktivit vědět, na co se mají v nejbližší době připravit. Vláda by proto podle něj měla zveřejnit informace o tom, na základě čeho bude upravovat přijatá opatření. "Nemusí to být dnes, ale byl bych rád, kdyby to v nejbližší době od vlády zaznělo. I ten pozitivní výhled, i to, když se situace nebude lepšit," řekl Ivan Bartoš.

Odhadovat, kdy epidemie zcela odezní, v tuto chvíli podle něj není možné. Považuje za nutné připravit se na to, že bude prodloužen nouzový stav, který vláda vyhlásila od 12. března na 30 dní. O prodloužení nouzového stavu na víc než 30 dní musí rozhodnout Sněmovna.

Piráti na svém webu ke koronaviru navrhují mimo jiné zveřejnit harmonogram, pravidla a způsob distribuce ochranných prostředků a podpořit jejich výrobu v ČR. Požadují také, aby stát zmapoval, jaké léky bude potřebovat a jaká je jejich dostupnost. Navrhují také odpustit zaměstnavatelům zdravotní a sociální odvody, poskytovat bezúročné půjčky do půl milionu korun, rozšířit možnost využití dávky mimořádné okamžité pomoci nebo například stanovit postupu při podezření na nákazu u bezdomovců.

Bartoš také poděkoval zdravotníkům za jejich nasazení i lidem za solidaritu a odpovědné chování. Varoval před panikou v souvislosti se zveřejňovanými počty nakažených. Podle něj je logické, že se počty nově odhalených případů nyní zvýšily, je to podle něj důsledek toho, že se začalo testovat více lidí.