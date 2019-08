Rozruch kolem civilní rozvědky: Obviněn exnáměstek, Chovanec zadržen nebyl

Mladá fronta Dnes zároveň uvedla, že detektivové současně zadrželi i exministra vnitra Milana Chovance, který Blahuta uvedl do funkce, Chovanec to ale poté odmítl. "Jsem od rána doma a nikdo tady nebyl," řekl novinářům Chovanec před svým bydlištěm v Plzni. "Není to tak, nejsem zadržen ani vyslýchán," řekl Šašek Deníku N.

"Vrchní státní zastupitelství v Praze sděluje, že státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze zahájil dnešního dne pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze v souvislosti s trestním oznámením týkajícím se hospodaření ÚZSI trestní stíhání jedné osoby pro zločiny podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby," uvedl Marek Bodlák z VSZ. Státní zástupce dodal, že další informace nelze poskytnout kvůli utajení.

Blahut byl náměstkem civilní rozvědky do loňského ledna. Šašek byl zproštěn výkonu služby loni v květnu, právě kvůli prověřování hospodaření úřadu. Tehdejší ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) uvedl, že z kontroly vyplynuly skutečnosti, které nasvědčují opakovanému porušování vnitřních předpisů při provádění, evidování, účtování zpravodajské činnosti a nedostatky při řízení zpravodajské činnosti.

Pochybení se údajně týkala let 2015 až 2017. Metnar loni řekl, že vznikla škoda velkého rozsahu. Znaky protiprávního jednání mělo podle Metnara schválení nákupu majetku za nepřiměřenou cenu. Panují také podle něj pochybnosti, zda byl zaplacený majetek vůbec nakupován.

Úřad pro zahraniční styky a informace se zabývá informacemi, které pocházejí ze zahraničí. Může je ale sbírat i na českém území. Na rozdíl od Bezpečnostní informační služby (BIS) a Vojenského zpravodajství (VZ) například nesmí pořizovat odposlechy.