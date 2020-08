"Přijdu si pro tebe a budeš brečet." Chuck Norris poslal výhrůžný vzkaz Lukašenkovi

Americký herec vyhrožuje Lukašenkovi, že pokud demonstrantům neustoupí, přijde si pro něj. Norris je velmi politicky angažovaný a patří mezi příznivce Donalda Trumpa. Také není zastáncem homosexuálních vztahů, je proti potratům a je zbožným evangelikálem.

Herec známý převážně kvůli své roli v seriálu Walker, Texas Ranger umístil na Twitter video, které adresoval přímo běloruskému prezidentovi Lukašenkovi. „Víš, že když krájím cibuli, tak cibule pláče. Přestaň s tím, co děláš, jinak si pro tebe přijdu do jednoho ze tvých sídel a donutím plakat tebe,“ říká Norris ve svém videu s odkazem na nejznámější vtip o jeho osobě.

Chuck Norris was asked to record the video address to Lukashenka. Here it is! pic.twitter.com/B1sCxM20Qi