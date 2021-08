Česko bude muset akceptovat realitu v Afghánistánu, tvrdí Kulhánek

"Po pádu Kábulu bude nutná větší dávka realismu v zahraniční politice a budeme muset akceptovat realitu v Afghánistánu," uvedl ministr. Úkolem diplomacie podle něj vždy, i za těch nejsložitějších podmínek, je navazovat a udržet alespoň základní komunikační kanály. "Už teď je jasné, že NATO a EU, včetně České republiky, budou v případě Afghánistánu muset usilovat o aktivnější spolupráci s regionálními hráči, jako jsou Pákistán, Čína nebo Katar, které mají kontakty na Tálibán," poznamenal.

To bude podle něj důležité například pro zvládnutí případné nekontrolované migrace z Afghánistánu. "Teď je tedy také předběžné říkat, jaké budou naše vztahy s Tálibánem," podotkl.

Dodal, že o nutnosti více komunikovat s klíčovými regionálními hráči mluvil na úterním mimořádném zasedání ministrů zahraničí Evropské unie k Afghánistánu. V zemi podle něj budou nyní probíhat pokusy sestavit nové vlády. "A je velký otazník, co se v zemi bude dít, a zda nevypuknou vnitřní ozbrojené konflikty uvnitř země," dodal.

Kulhánek dnes také na Českém exportním fóru ocenil, že se Česku podařilo v krátkém čase vypravit tři evakuační lety do Afghánistánu, zatímco jiné země dosud do Kábulu žádné letadlo neposlaly. "Myslím si, že bychom měli být právem hrdi na naši armádu, ale i naše diplomaty, kteří se podíleli na realizaci těch evakuačních letů," řekl.

Poznamenal, že samotná evakuace by nebyla možná, pokud by Česko nebylo schopno své afghánské spolupracovníky dostat na letiště. "Ta situace v Kábulu je nesmírně komplikovaná a já si myslím, že našim lidem se podařil malý zázrak, že dostali většinu těch lidí do bezpečí," řekl Kulhánek ještě před dnešním odletem třetího speciálu z Kábulu.