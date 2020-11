Česko čeká rozvolnění do 3. stupně, obchody a restaurace otevřou ve čtvrtek

Odklad o čtyři dny podle Blatného budou moci podnikatelé využít k přípravě pro otevření.

Blatný zopakoval, že ve vyšších stupních protiepidemického systému PES mají být opatření koordinována celostátně.

Vnímám, že pro spoustu z nás jsou platná opatření omezující a mnohdy i bolestivá. I nadále však prosím, abychom všichni dodržovali nastavená pravidla. Jedině tak se vyhneme dalším restrikcím. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) November 29, 2020

Index protiepidemického systému PES dnes zůstal sedmý den v řadě na 57 bodech ze sta, což vládě umožnilo rozhodnout o přechodu ze současného čtvrtého na třetí stupeň epidemické pohotovosti.

Znamená to například znovuotevření restaurací, všech obchodů i provozoven služeb nebo zrušení omezení volného pohybu osob v nočních hodinách. Venku by se mohlo scházet až 50 lidí místo současných šesti, skončit by měl i zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech, naopak povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejných místech zůstane. Opatření budou dál platná pro celou zemi. Vyplývá to ze seznamu opatření pro jednotlivé stupně epidemické pohotovosti, kterou vypracovalo ministerstvo zdravotnictví.

Případné další rozvolnění se nebude týkat škol. Ministerstvo školství tento týden oznámilo, že školy budou od pondělí fungovat v režimu podle současného čtvrtého stupně protiepidemického systému.