Česko v rámci předsednictví EU plánuje 221 akcí, některé jsou bezpečnostně "velmi citlivé"

Z hlediska bezpečnosti bude podle dokumentu klíčové, jaké objekty budou zvoleny jako centrální pro konání akcí spojených s předsednictvím.

Dokument chystané akce třídí na tři kategorie. Mezi velmi citlivé, které se chystají čtyři, patří společenské či politické události velkého rozsahu, kde je řada chráněných osob a představitelů vrcholných orgánů EU. Do kategorie citlivých událostí bylo pak zařazeno 16 akcí, kde je menší počet chráněných osob. Mezi ostatní akce řadí materiál jednání malého rozsahu a pracovní jednání bez účasti chráněných osob, zejména resortní aktivity na expertní úrovni.

Materiál vznikl na základě podkladů získaných bezprostředně před vypuknutím krize související s covidem-19. "Proto nereflektuje, a ani ještě nemůže reflektovat všechny změny, které s sebou s vysokou mírou pravděpodobnosti pandemie v oblasti zajišťování bezpečnosti v budoucnu přinese," uvádí. Nové bezpečnostní požadavky může znamenat nutnost identifikovat nakažené osoby, ale také přesun většího počtu jednání do kyberprostoru.

Podle dokumentu aktuálně neexistuje žádná přímá hrozba teroristickým útokem, která by se akcí předsednictví dotýkala. Materiál připomíná, že současný stupeň míry ohrožení teroristickým útokem v ČR je na prvním stupni. Ve stupnici od nuly do trojky to znamená nutnost zvýšené bdělosti. "Zároveň z nedávné historie nemáme žádné poznatky o tom, že by byl vůči některému z předchozích předsednictví spáchán teroristický útok. Míra pravděpodobnosti se však může měnit v závislosti na zahraniční politice ČR a EU, mediálně diskutovaných tématech a globálním bezpečnostním vývoji," stojí v dokumentu.

Bezpečnostní složky se budou připravovat také na možnost útoku psychicky narušené osoby. Počítá se také s možností akcí extremistů, projevy nenávisti, demonstracemi či nepokoji v ulicích včetně snahy blokovat či obsadit místa zasedání či ubytování účastníků jednání. "Nejvíce lze očekávat organizování protestních akcí typu ohlášených či spontánních shromáždění či blokád," stojí v dokumentu. Autoři neočekávají protesty proti EU jako takové, ale spíš proti tématům, o kterých se bude v dané době v souvislosti s unií mluvit.

Materiál řeší i hrozby v kyberprostoru. "Je zřejmé, že během příprav a výkonu předsednictví bude docházet k navýšení četnosti, objemu a také důležitosti předávaných informací mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty. Tato skutečnost s sebou může nést zvýšené riziko úniku informací," uvádí dokument. Varuje před únikem citlivých či přihlašovacích údajů. Dokument také zmiňuje, že v době předsednictví patrně zintenzivní dezinformační kampaně. Jejím cílem nemusí být EU, ale také vláda, státní orgány, veřejnoprávní média a další subjekty, varuje materiál.