Další populismus z dílny ANO? Dávejte lidem 5000 každý měsíc, chce po vládě Babiš

Uvedl to na tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí, dávku označil za směšnou. Poslanec ANO Aleš Juchelka doplnil, že zákonodárci hnutí budou hlasovat pro pomoc rodinám, nesouhlasí ale s rychlým projednáním návrhu Sněmovnou, aby mohli uplatnit svoje pozměňovací návrhy.

Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí schváleného kabinetem by rodiny měly začít dostávat příspěvek ve druhé polovině letních prázdnin. Vztahovat by se měl na děti, kterým nebude 1. srpna ještě 18 let. Domácnosti, které pobírají přídavky na děti, by měly podporu získat automaticky. Ostatní rodiče o ni budou žádat.

"Podporujeme těch pět tisíc, ať to má jakoukoli formu, protože vždycky to jako pomoc rodinám stojí za to," uvedl Juchelka. Návrh by bylo ale podle ANO možné projednat rychle s maximálním zkrácením lhůt i s pozměňovacími návrhy. Chce prosadit hlavní dva pozměňovací návrhy, věk dětí a mladistvých s nárokem do 26 let a změnu jednorázového příspěvku na pravidelný do konce roku. Navrhnout chce hnutí podle Juchelky i úpravu návrhu o ustanovení týkající se dětí ve střídavé péči rodičů.

Podle šéfky klubu ANO a exministryně financí Aleny Schillerové má vláda díky příjmům rozpočtu prostor, jak přispět domácnostem i firmám. Uvedla, že o formě projednávání návrhu jedná s koaličními politiky a je možné, že vládní strany od požadavku na legislativní nouzi ustoupí.

Podle podkladů k zákonu by nárok na dávku mohlo mít 1,6 milionu dětí a výdaje by mohly činit asi 7,8 miliardy korun. V částce nejsou náklady na zpracování a úředníky. Zhruba 30 milionů korun má pak stát vytvoření aplikace. Resort uvádí, že peníze najde ve svém rozpočtu.

V Česku jsou dva miliony dětí do 18 let. Podle ministerstva z průzkumů statistiků vyplývá, že 22 procent domácností s dětmi do 18 let má příjem pod milionovou hranicí. Resort práce a sociálních věcí spočítal, že by tedy na dávku mělo mít nárok 1,56 milionu dětí. V dubnu přídavky dostalo 264.500 dětí.

Někteří experti na sociální problematiku příspěvek kritizují. Doporučovali navýšení přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluví také o uplácení voličů před podzimními volbami.