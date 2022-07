Do senátních voleb se přihlásilo zhruba 180 kandidátů

Aktualizováno 19:44 — Autor: ČTK

Do letošních senátních voleb se podle dostupných informací registračních úřadů a politických stran přihlásilo zhruba 180 kandidátů. Je to méně než v předchozích volbách před šesti lety ve stejných 27 obvodech, kde se bude tento rok do horní parlamentní komory opět volit.