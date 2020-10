Do večera hlasovalo během prvního dne mezi 20 až 30 procenty voličů

V Libereckém kraji odevzdala hlas přibližně čtvrtina voličů. Vrátilo se také už všech pět speciálních volebních komisí, které objížděly voliče v izolaci a v karanténě. "Do krajského zastupitelstva volilo 82 lidí a do Senátu 13," řekla ČTK vedoucí oddělení voleb Krajského úřadu v Liberci Pavlína Kroupová.

Na Vysočině přišlo zatím k urnám mezi 23 až 30 procenty voličů. Z účasti se vymyká třebíčský čtrnáctý okrsek, kde byla účast jen sedmiprocentní. "My jsme ale takový trochu extrémní okrsek, vždycky máme účast tak poloviční, protože tady máme všechny lidi, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na radnici, často ani nebydlí v Třebíči," řekla ČTK zapisovatelka Hana Koutná.

Necelých 20 procent voličů dosud odevzdalo svůj hlas na jihu Čech. Nižší účast je v Moravskoslezském kraji, kde dosud hlasovalo asi 15 procent lidí. Policie na Karvinsku prověřuje možné kupování hlasů voličů. Kraj ale žádné oficiální informace k incidentu nemá.

V průměru kolem 25 procent se pohybuje účast v Olomouckém kraji, větší zájem je přímo v Olomouci. Na Základní škole Mozartova hlásí dokonce 35 procent voličů. "Účast je opravdu poměrně vysoká, lidí přišlo hodně a pořád chodí. Po otevření volební místnosti sem mířili především starší voliči, večer už volí hlavně střední generace," řekla ČTK členka komise Markéta Šnoblová. Na Základní škole Zeyerova odevzdalo hlas 26 procent voličů.

Ve středních Čechách je účast mezi 20 a 25 procenty. Ve Zlíně činila ve 20:30 volební účast 28,45 procenta. V místním referendu, které se týká vodárenství, to bylo 22,97 procenta, uvedl mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer. V Kroměříži přišlo do 20:00 hlasovat do volebních místností zhruba 26 procent oprávněných voličů, řekl ČTK mluvčí tamní radnice Jan Vondrášek.

V Náchodě byla večer volební účast zhruba 25 procent. "Účast lze označit za standardní, prozatím předpokládáme, že dosáhne podobných celkových hodnot jako v předkoronavirové době. V roce 2016 byla volební účast 37 procent," řekla večer ČTK mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Zhruba čtvrtina voličů odevzdala hlas také v Jičíně.

V největším vsetínském volebním okrsku v Rokytnici přišlo do 20:15 volit 23,8 procenta oprávněných voličů, v nejmenším okrsku v Semetíně to bylo 29 procent voličů, řekla ČTK Andrea Bumbalová ze vsetínského městského úřadu.

Komisaři v Karlovarském kraji odhadují účast mezi 16 až 30 procenty. V obci Boží Dar na Karlovarsku přišlo k volbám asi 26 procent voličů, v jedné z místností v Karlových Varech 30 procent, naopak v Chebu je účast nižší.