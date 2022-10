Fiala věří v novou spolupráci evropských zemí, sankce proti Rusku uvítal

Na zasedání EPC dostalo pozvánku 44 zemí. Kromě 27 členů EU také Albánie, Severní Makedonie, Kosovo, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Arménie, Ázerbájdžán, Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Spojené království a Turecko. Podle Fialy tak spolu s navazujícím pátečním neformálním unijním summitem půjde o historicky největší účast evropských lídrů v Česku.

"Věřím, že je to také začátek nové úrovně spolupráce evropských zemí v rámci EPC," uvedl. Představa je, že by se lídři evropských zemí scházeli dvakrát ročně, ale i to bude tématem prvního summitu. "Věřím, že summit bude výborná reklama pro ČR a pro Prahu," řekl. Požádal současně o trpělivost a pochopení lidi, které ovlivní některé zejména dopravní komplikace související s příjezdem desítek státníků a delegací.

Fiala pokládá nový formát za výhodný v tom, že umožní neformální diskusi a nebude svázaný zvyky a formálními záležitostmi. Témata budou podle něj stejná jako hlavní záležitosti, kterými se musí zabývat české předsednictví v EU, tedy bezpečnost, energetika, životní prostředí či ekonomika. "Cílem je diskutovat a hledat shodu na dalším postupu evropských zemí, která by se pak měla projevit v konkrétních a společných krocích," řekl Fiala.

ČR podporuje další sankce proti Rusku, uvítal další balík sankcí Fiala

Česká republika podporuje další sankce proti Rusku, řekl premiér Petr Fiala (ODS) v reakce na dnes zveřejněnou shodu velvyslanců zemí EU na novém balíků sankcí za pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu uvedl, že podrobnosti zatím nezná, o věci ale jednal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

"Je třeba reagovat na nový vývoj, takzvaná referenda, anexi," uvedl Fiala. Co Evropská komise činí, je podle něj naprosto namístě. Součástí osmé sankční sady je dohoda na zavedení cenového stropu na ruskou ropu.

EU také rozšíří zákaz vývozu některých strategických technologií do Ruska či dovozu ruských produktů, jako je ocel či dřevo. Na sankční seznam přibudou více než tři desítky Rusů. Sankce by měly vstoupit v platnost ještě tento týden poté, co je formálně písemně schválí členské státy.

Evropský blok se už na jaře shodl na zákazu dovozu většiny ruské ropy, který má začít platit na přelomu roku. Výjimku má ropa přepravovaná ropovodem Družba, která proudí do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Maďarsko podle ministra zahraničí Pétera Szijjárta vyjednalo výjimku pro potrubí i z cenového stropu, který se týká pouze lodní přepravy. Unijní země vyšly podle diplomatů vstříc i námitkám Řecka, Kypru či Malty, které z námořní dopravy profitují a chtěly záruky, že jejich rejdaři nepřijdou kvůli cenovému stropu o zakázky.