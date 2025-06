USA odmítly další sankce proti Rusku: Zmaří příměří s Ukrajinou, tvrdí Rubio

Marco Rubio na zápase UFC 316 Foto: The White House

Spojené státy neplánují v nejbližší době zpřísnit sankce proti Rusku, a to navzdory tlaku ze strany evropských spojenců. Uvedl to americký ministr zahraničí Marco Rubio během středečního summitu NATO. Podle něj by nové sankce mohly znemožnit dosažení příměří mezi Ruskem a Ukrajinou.