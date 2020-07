Hamáček: Experti vnitra před volbami posoudí změnu zákona i úpravy praxe

"Součástí debaty bude i prognóza epidemiologické situace na podzim," uvedl. Za představu z nereálného světa označil návrh opozičních senátorů, aby kvůli epidemii koronaviru vláda do dvou měsíců připravila možnost korespondenční volby. Připomenul, že korespondenční volbu zahrnuje vládní návrh změny volebních zákonů. Nejprve chce ale ministerstvo její funkčnost ověřit v zahraničí, až později případně rozšířit i na voliče v Česku.

V pracovní skupině zasedne za ministerstvo vnitra náměstek pro legislativu Petr Mlsna a ředitel odboru voleb Petr Vokáč. O nominace dalších členů vnitro požádalo ministra zdravotnictví, ministra obrany a předsedu Českého statistického úřadu. Počítá se i s účastí vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly, uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. "Jména všech stálých členů pracovní skupiny budou známá v pondělí příštího týdne," doplnil.

Současná legislativa karanténu považuje za překážku výkonu volebního práva. Kdyby byla formulace ze zákona pouze vyškrtnuta, mohl by se podle Hamáčka domáhat volebního práva kdokoliv s nakažlivou nemocí. "Včetně těch s otevřenou tuberkulózou, což asi není cílem," uvedl. Pokud legislativci přijdou s úpravou, bylo by podle Hamáčka zákon možné upravit.

Za zásadní přitom považuje vicepremiér analýzu epidemiologické situace na podzim. Kdyby v říjnu bylo nakažených stejně jako v současnosti, karanténa by se týkala zhruba 3,5 tisíce lidí, což by vliv na výsledky hlasování nemělo, míní. "V případě, že by tu byly desítky tisíc nakažených, stát by musel reagovat formou mimořádných opatření, jako tomu bylo na jaře," popsal opačnou situaci, která by mohla v nejzaším případě vést až k odkladu hlasování.

Pravidlo, podle kterého nemohou ve volbách hlasovat lidi umístění v karanténě kvůli potenciální nákaze přenosnou nemocí, platí pro krajské volby od roku 2000 a pro senátní od roku 1995.