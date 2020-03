Hygiena zrušila karanténu Litovelska a Uničovska. Lidem se ulevilo, mají obavy

Hlídky policie a vojenské policie se stáhnou po půlnoci, doplnil hejtman kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Oblast se zhruba 24.000 obyvateli byla uzavřena od pondělí 16. března. Lidé nemohli opustit katastrální území a striktně měli podle nařízení omezen také pohyb.

Hygienici se k tomuto kroku rozhodli po zhodnocení situace po uplynulých 14 dnech. "V maximální míře jsme v inkubační době onemocnění koronavirem natrasovali všechny kontakty u pozitivních případů i díky zřízení odběrového místa přímo pro tuto oblast," uvedla Pešáková.

Svou roli podle ní hraje také to, že za uplynulou dobu stát zavedl opatření, která byla souběžná i v této lokalitě. "V dané oblasti jsme doporučili všem starostům zachovat zpřísněný hygienicko-epidemiologický režim. Pro zdejší občany platí všechna pravidla, která jsou nastavena pro všechny občany České republiky. Zůstává samozřejmě platnost karantén pro osoby pozitivní a dané kontakty, těm se tímto opatřením karanténa neruší," doplnila ředitelka. Apelovala i na podniky, aby i nadále dodržovaly přijatá opatření, a pomáhaly tím zmírnit šíření onemocnění koronavirem.

Podle posledních údajů zveřejněných krajem má Litovel nyní 79 potvrzených případů nákazy koronavirem a Uničov 37. Hygiena i hejtmanství zatím uvádí v Olomouckém kraji celkem 231 potvrzených případů nákazy, podle ministerstva zdravotnictví, které údaje shromažďuje podle hlášení hygienických stanic a podle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření, bylo těchto případů po poledni evidováno 242.

Obyvatelé města budou moci stejně jako lidé z Uničova a dalších 19 obcí od pondělka opustit kvůli nezbytným věcem své domovy a vyjít si na procházku. Zároveň však mají strach, aby konec karantény nepřinesl další pozitivní případy. Starosta Litovle Viktor Kohout kvůli tomu apeluje na lidi, aby dodržovali současná opatření. Stejný apel zaznívá i z Uničova.

Smíšené pocity dávají najevo i lidé na sociální síti. Řada z nich se obává, že bude park plný lidí a nákaza se bude šířit dál. Vyzývají se vzájemně k opatrnosti a dodržování pravidel. Také podle starosty je nyní důležité, aby lidé nadále dodržovali opatření vydaná pro celou republiku. Jedině tak se jim podaří podle něj dalšímu šíření nákazy v oblasti zabránit.

"Teď je důležité, aby to občané nepochopili, že jsme vypuštěni jakoby z ohrady, a každý si to bude dělat podle sebe. Jako město teď musíme vládní opatření dostat mezi lidi, kteří to nesledují. Aby to nepochopili, že je konec karantény a budou vyrážet v pěti lidech na procházky a budou mezi sebou. Pořád trváme na tom, aby lidé byli raději ještě doma," doplnil starosta.

Podobný názor zaznívá z nedalekého Uničova. "Všichni si, předpokládám, ulevili. Zároveň si ale musejí uvědomit, že zrušením opatřením se vůbec nic nemění, zůstáváme v přísném režimu, který platí na celou oblast republiky, a musíme pořád bojovat s tou bestií. To, že můžeme fungovat jako všichni ostatní, přivítáme, ale velká opatrnost je stále na pořadu dne," řekl dnes ČTK starosta Uničova Radek Vincour.