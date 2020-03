KDU-ČSL chce garanci plné mzdy pro rodiče žáků zavřených škol

"Je to něco, k čemu by se mělo sejít jednání na úrovni vláda - opozice. Šance pro to je," komentoval návrh vicepremiér a ministr vnitra Hamáček. Připravenost jednat o kompenzacích vyjádřil za komunisty jejich poslanec Zdeněk Ondráček. Jejich zajištění označil ale za sekundární problém, primární jsou opatření proti šíření nového typu koronaviru. "Věříme tomu, že Bezpečnostní rada státu ví, co dělá," dodal.

Problematika se podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše netýká jen zaměstnanců, ale i osob samostatně výdělečně činných. Bartoš bude chtít od premiéra Andreje Babiše (ANO) vědět, jak by měli postupovat rodiče žáků zavřených škol, kteří si nebudou moci vzít volno. Možností by bylo umístit děti do malých skupin v rámci domovské obce, uvedl Bartoš.

"Není možné říci, že (rodiče) budou doma za 60 procent vyměřovacího základu v rámci ošetřovného," řekl Jurečka. Ošetřovné si podle něj lze vzít podle platných předpisů jen na devět dnů, navíc se souhlasem lékaře. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) následně uvedla, že v nynější situaci by potvrzení nevystavoval lékař, ale příslušná základní škola.

Navrhujeme za @kducsl, aby rodiče, kteří musí být doma od zítřka s dětmi, měli 100% svého průměrného příjmu, protože oni se takto nerozhodli dobrovolně a mít příjem jen 60% vyměřovacího základu, to může být pro část rodičů, především mámy samoživitelky kritické. — Marian Jurečka (@MJureka) March 10, 2020

Jurečka svým návrhem reagoval na vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), podle něhož by si ošetřovné mohli vzít rodiče malých dětí z první či druhé třídy. Jurečka by opatření vztahoval ke všem rodičům všech žáků prvního stupně základních škol.

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 pic.twitter.com/IpBjXjXMOY — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) March 10, 2020

Mzdu by podle Jurečky nadále vypláceli zaměstnavatelé, stát by jim náklady uhradil. Bylo by to podle předsedy lidovců pro stát výhodnější, než následně řešit důsledky propadu příjmů rodin na ekonomiku. Návrh podle Jurečky podpořil předseda Českomoravská konfederace odborových svazů Josef Středula i Svaz průmyslu a dopravy.

V ČR je podle statistik ministerstva školství kolem 4200 základních, 1300 středních a 170 vyšších odborných škol. Do základních škol chodilo loni zhruba 941.000 dětí, do středních 420.800 a do vyšších odborných škol 18.400 žáků. Učilo je celkem kolem 127.000 pedagogů. Vysoké školy studovalo loni přibližně 289.000 lidí.