Klaus: Lidé by si měli přát co nejrychlejší ukončení války na Ukrajině

— Autor: ČTK

Lidé by si měli přát co nejrychlejší ukončení války na Ukrajině i kvůli tomu, aby nebyla používaná jako výmluva. Ve špičkách české i mezinárodní politiky ale odvážní lidé, kteří by byli schopni válku ukončit nebo k tomu přispět, chybí.