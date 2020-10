Kolik lidí jste za ty ideály zabili? Piráti se přeli s komunisty kvůli pomníku Koněva

"Jedná se o výzdobu náměstí na Praze 6 a tento druh výzdoby náměstí nepodléhá žádné mezinárodněprávní ochraně. Tuto výzdobu tam umístil komunistický režim v roce 1980 a nelze ji označit jinak než za výraz normalizační servility vůči moskevskému vedení," prohlásil Lipavský. Nemůže být podle něho řeč o tom, že pomník je válečným památníkem nebo hrobem.

Komunistický poslanec Leo Luzar reagoval na Lipavského vystoupení poznámkou o tom, že Pirátská strana má v Česku nulovou historii. "Kolik vašich členů, kteří se hlásí k Pirátům, zahynulo za své ideály? Kolik vašich členů se obětovalo za republiku? Komunisté to dělali, komunisté šli do války, komunisté umírali za své ideály a bojovali za tuto Českou republiku," řekl Luzar. Koněvův památník je podle něho symbol.

Lipavský pak Luzarovi připomněl politické procesy za komunistického režimu. "Kolik lidí jste za ty ideály zabili v 50. letech?" tázal se. K Lipavskému se přidal také předseda pirátské frakce Jakub Michálek. "Vaše ideály odvezly mého pradědečka do uranového dolu a mou prababičku vysídlily stovky kilometrů od domova," řekl komunistům.

Proti Lipavského tvrzení, že pomník je výzdoba, se ohradil předseda KSČM Vojtěch Filip. Prohlásil také, že Koněvova socha by měla být podle smlouvy přístupná občanům. Podepisujeme smlouvy, ale nejsme schopni je vynutit, uvedl Filip. Podle autora interpelace Jiřího Dolejše (KSČM) by měl mít pomník důstojný osud a neměl by skončit ve šrotu. Naopak podle Michálka by se měl roztavit a materiál by se mohl použít například na zhotovení sochy bývalých prezidentů Tomáše Garrigue Masaryka nebo Václava Havla.

Dolejšova interpelace mířila na ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a týkala se řešení eskalace česko-ruských vztahů. Petříček označil vztahy za špatné. "Místo emocí ve veřejném prostoru by měla probíhat diplomatická jednání," uvedl. Připomněl, že Česko navrhlo Rusku konzultace, stále jsou podle něho ve stadiu příprav. Podle člena zahraničního výboru Lipavského ale Rusko nespolupracuje ani na přípravách a příliš o konzultace nestojí.