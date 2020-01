Konec Pavla Novotného v ODS? Padnul rázný návrh, a starosta překvapil

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Konec řeporyjského starosty Petra Novotného v ODS? To je jedna z věcí, kterou by si přál člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. Ostatně on sám se ocitl na nedávném Novotného seznamu nepohodlných lidí.