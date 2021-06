Kulhánek: Pro dialog s Ruskem je nutné stažení ČR z "nikoli přátelských" zemí

Diplomatickou roztržku s Ruskem vyvolalo zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 pracovníků ambasády, které označilo za důstojníky ruských tajných služeb. Moskva reagovala vyhoštěním 20 diplomatů či zaměstnanců ambasády v ruské metropoli.

Poté rozhodla ČR o vyhoštění dalších pracovníků, na jejichž odjezd mělo Rusko čas do konce května. Moskva pak oznámila, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu". Rusko také v polovině května zařadilo Česko a USA jako jediné na nově vytvořený seznam zemí, které nejsou přátelské. Stažení ČR ze seznamu by podle Kulhánka byl jeden z důležitých předpokladů k obnovení seriózního jednání. Zařazení na něj je z českého pohledu v rozporu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických vztazích.

Kulhánek tento týden také uspořádal kulatý stůl k česko-ruským vztahům se zástupci všech parlamentních stran. Na příští vládě bude, zda se výstupy rozhodne využít, nebo ne. Podle ministra Evropská unie i Severoatlantická aliance (NATO) usilují o diplomatický dialog s Ruskem, a to včetně například pobaltských států, které mají se zemí dlouhodobě složité vztahy.

"Nemyslím si, že je myslitelné, abychom vztahy s Ruskem neměli. Vztahy by měly být postaveny na vzájemném respektu a měly by být, pokud to jde, pragmatické. Rozhodnutí, jakým způsobem budou směřovat, bude ale z mého pohledu až na příští vládě. Ta by měla říci, jakým způsobem naše vztahy znovu nastavit," uvedl ministr.

Zároveň ale česká státní správa provádí audit česko-ruských vztahů, při němž Kulhánek vidí důležitý prostor i pro vládního zmocněnce pro česko-ruské konzultace Rudolfa Jindráka. Ten nedávno uvedl, že si nedovede představit, že by se v současné situaci mohly konzultace vést. Obnovení neočekává v příštích měsících, ale letech.

Zároveň ale podle Kulhánka pokračují s Ruskem debaty ohledně technicko-provozních záležitostí v souvislosti s fungováním českého velvyslanectví či Českého domu v Moskvě a ruské ambasády v Praze. Česku nabízelo se zajištěním chodu paralyzované ambasády pomoc několik zahraničních partnerů. "V tento moment jsme se ale rozhodli, že to zatím nevyužijeme," uvedl ministr.

Ambasáda je roztržkou postižena, na druhou stranu je aktuálně realita vzájemných vztahů taková, že i práce na ní je méně. "Stále řešíme, jakým způsobem nejen ambasádě, ale i Českému domu zajistit provoz, který by odpovídal našim ambicím v česko-ruských vztazích. Debata pokračuje," poznamenal. Pokud by se personální zastoupení někdy do budoucna navyšovalo, mělo by jít podle Kulhánka o reciproční krok.

Mezi národní zájmy patří bezpečná Evropa, prosperita a spolupráce

Udržení bezpečnosti v Evropě, její ekonomická prosperita a spolupráce namísto rivality a konfrontací patří podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) mezi české národní zájmy v rovině zahraniční politiky. Kromě toho patří mezi priority ministra, který do funkce nastoupil v dubnu, zajištění co nejsnazších podmínek pro bezpečné cestování a ekonomická diplomacie. V rozhovoru s ČTK také vyzval občany k očkování proti covidu-19, které považuje za jedinou cestu k normálu.

Podle Kulhánka je důležité v české zahraniční politice udržet kontinuitu a prosazovat zmíněné národní zájmy. Zároveň ale ministrovu agendu výrazně ovlivnila koronavirová pandemie. "Myslím, že v té doznívající pandemii dát lidem šanci se trošku nadechnout a užít si léto, na které byli před pandemií zvyklí, je služba občanům a od toho tady také ministerstvo zahraničí je," poznamenal.

Kulhánek míní, že se podařilo dobře vyjednat pravidla pro cestování mezi Českou republikou a okolními zeměmi, ale také Chorvatskem či Bulharskem, kam mohou čeští turisté aktuálně bez omezení. Při návratu z Chorvatska ale musejí podstoupit test nebo doložit očkování, protože stále patří mezi oranžové země se střední mírou rizika nákazy koronavirem na takzvané mapě cestovatele.

"Covid nikam nezmizel. Musíme k tomu přistupovat maximálně obezřetně," uvedl ministr. "Vím, že je to nějaký diskomfort, ale myslím, že je to akceptovatelná cena za to, abychom na podzim nemuseli čelit nějaké další vlně," dodal. Od pondělí už se ale i Chorvatsko zařadí mezi zelené země, kdy po návratu do ČR není nutné absolvovat test.

Kulhánek apeloval na veřejnost, aby využila možnosti nechat se naočkovat proti covidu-19. "Hned jak to bylo možné, nechal jsem se naočkovat. Očkování je především zárukou, že nás na podzim nepotká další vlna. Aktuálně nám také umožňuje snadněji cestovat," poznamenal.

Další Kulhánkovou prioritou v čele české diplomacie je ekonomická diplomacie. Koronavirová pandemie znemožnila mimo jiné osobní jednání a tím pádem bylo pro české firmy v zahraničí obtížnější hledat nové příležitosti a objevovat nové trhy. Ministr se chystá uskutečnit cesty s podnikateli. Plánuje navštívit Egypt, Jordánsko, Saúdskou Arábii, ale také například pobaltské státy. "Z hlediska vyspělých technologií to je také zajímavý trh," uvedl.