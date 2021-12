Kupka jednal se Zemanem. Stavět chce desítky kilometrů dálnic ročně

Z konkrétních staveb Kupka zmínil dostavbu dálnice D35, pokračování ve výstavbě Pražského okruhu, dostavbu dálnice D3 nebo spojení Brno - Vídeň. "Panu prezidentovi jsem představil svůj pohled, co lze reálně zvládnout a co posunout dopředu," řekl Kupka. Dodal, že důležitá bude příprava staveb, například u dálnic by se v příštích letech mohlo rozpracovat zhruba 40 kilometrů za rok.

Zeman podle něj zmínil splavnění českých toků. V této oblasti bude podle kandidáta na ministra klíčová dostavba stupně Děčín a stupně Přelouč na Labi.

Resort má podle Kupky historický dluh právě v dostavbě infrastruktury, což si vyžádá ministra na plný úvazek. Zmínil to v souvislosti s tím, že pokud bude ministrem, vzdá ostatních funkcí. Kupka už dříve uvedl, že chce rezignovat na funkci náměstka středočeské hejtmanky i mandát v krajském zastupitelstvu. Zároveň se vzdá postu starosty Líbeznic u Prahy, v obecní radě by ale rád zůstal.

Odpoledne do Lán zamíří kandidátka na ministryni pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09). Cyklus schůzek by měl skončit v pátek 10. prosince. Dosud prezidenta v Lánech navštívilo osm navržených členů a členek budoucí vlády. Prezident musí být kvůli svému nakažení covidem v izolaci.