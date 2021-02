Lidem se zamlouvá naše zkušenost a pirátská dravost. Voliči chtějí změnu, říká Kovářová ze STAN

Krátce se musí zamyslet, aby definovala, čím je koalice Pirátů a hnutí STAN voličům sympatická, že vládnoucí ANO už mají na dohled s odstupem půldruhého procenta. Místopředsedkyně hnutí STAN Věra Kovářová se domnívá, že lidi poutá nasazení obou subjektů. „Lidem se zřejmě zamlouvá, jak jsme skloubili naši zkušenost s vedením samospráv s pirátskou dravostí. A voliči příznivě vnímají i předsedu hnutí STAN Víta Rakušana i šéfa Pirátů Ivana Bartoše. I když se svou rétorikou občas odlišují, oba jsou aktivní a rovněž je důležité, že si lidsky sedli,“ pochvaluje se Kovářová.

Není jediná, která v hnutí STAN výsledky předvolebního modelu přivítala. Spokojenost čiší i z prvního místopředsedy Jana Farského. „Je příjemné vidět, že naše práce má smysl a našim příznivcům děkujeme, že si našeho úsilí všimli. Snažíme se, abychom důvěru proměnili v lepší budoucnost naší země,“ napsal Farský redakci EuroZprávy.cz prostřednictvím textové zprávy.

Poslední předvolební výzkum podle Kovářové ukazuje, že část populace si přeje změnu ve vedení země. „Už nechtějí, aby nějaký lídr řídil stát jako firmu. Dávají přednost rozumným a logickým řešením. A možná to bude znít jako fráze, ale mnozí chtějí vidět poctivou práci,“ míní poslankyně.

Členka Sněmovního rozpočtového výboru si však uvědomuje, že ani případné vítězství nezaručí koalici Pirátů a hnutí STAN, že budou automaticky sestavovat vládu. „Bohužel pan prezident Zeman mění zavedené zvyklosti a nyní nebude stačit být takzvaně první na pásce.“ Hlava státu totiž pověří vyjednáváním o novém kabinetu stranu či hnutí, které bude mít nejvíce poslanců. Nebude tedy hledět na případný triumf některé z koalic. „Myslím si, že měnit ustálené zvyklosti je na škodu,“ říká otevřeně.

Kovářová počítá, že předvolební kampaň bude ze strany hnutí ANO vyostřená. „Určitě napnou veškeré síly, aby náš atak odrazili. Musíme být připraveni, že naši koalici mohou špinit i nepravdami, ale vše by mělo mít své hranice. My se určitě k žádným zákeřnostem uchylovat nebudeme.“

Bývalá starostka Chýně s kolegy poznává, jak je život proměnlivý. Ve volbách v roce 2017 Starostové a Nezávislí do poslední chvíle doslova trnuli, zda se dostanou do Poslanecké sněmovny. Do lavic zákonodárců je nakonec poslal výsledek 5,18 procent, tedy jen těsně překročili pětiprocentní hranici zajišťující účast v parlamentu. A nyní se STAN může reálně podílet na nové vládě. „Samozřejmě, že si na rok 2017 dobře pamatuji. Od té doby jsme ale ušli kus cesty a vše si odpracovali.“

Ekonomka přiznává, že nárůst příznivců hnutí STAN trvá už od krajských podzimních voleb. „Je sice pravdou, že krajské volby automaticky nezaručí úspěch ve sněmovních, ale lidé postřehli, že hnutí STAN opravdu pracuje a lidské osudy nás stejně jako Piráty zajímají. Proto doufám, že naše koaliční popularita nebude stagnovat, naopak si snad ještě polepšíme. Ovšem bez pokory, empatie a práce nelze trvale uspět,“ uvědomuje si Věra Kovářová.