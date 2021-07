Maláčová se zúčastní dalších kontrol firem

Kritiku přítomnosti ministryně při kontrole dnes předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček označil za hysterii, podle něj se Maláčová zastává zaměstnanců.

Inspektoři práce a cizinecká policie v úterý kontrolovali jednu z firem v Krupce na Teplicku. Na místě byli i ministryně a její poradce, fotografie pak zveřejnili na sociálních sítích. Jejich přítomnost sklidila kritiku. O případu jednal v úterý i Senát. Požádal o vyjádření k účasti Maláčové a Stropnického, kteří jsou v čele pražské kandidátky ČSSD do voleb, při kontrole.

"My v těch kontrolách budeme pokračovat, já se jich budu také v příštích dnech, týdnech a měsících účastnit, protože si myslím, že to zvedá zájem o to téma," uvedla dnes Maláčová. Řekla, že za poslední den dostala "stovky, možná tisíce podnětů od lidí", kam by resort práce a inspekce měly vyrazit na kontrolu. "Já těm lidem odpovídám, že se pokusíme i na základě těchto podnětů zkontrolovat maximum těchto firem, samozřejmě inspekce práce to dělá," řekla ministryně. Stropnického přítomnost při kontrole zdůvodnila tím, že její poradce má na starosti dodržování zákoníku práce. "Já si myslím - proto jsem tam byla i já, že je dobře, že lidé, kteří v této oblasti pracují, nečerpají jen teoretické informace a přesvědčují se v praxi," dodala. Podle kritiků neměl Stropnický k účasti na kontrolní akci oprávnění. Nepatří ani k úředníkům, ani k cizinecké policii.

Hamáček na twitteru uvedl, že i on dostává řadu stížností na pracovní podmínky. "Nechápu hysterii, která vznikla kolem kontroly dodržování zákoníku práce... ČSSD je tu od toho, aby se zaměstnanců zastávala, a to přesně Jana Maláčová dělá," míní šéf strany.

Kontrola firmy v Krupce je součástí inspekční akce Férová práce, která začala v červnu. Zaměřuje se na pracovní podmínky ve 14 velkých průmyslových podnicích a v 58 agenturách práce a firmách, které poskytují smluvní služby. Zapojí se celkem 253 inspektorů a 129 policistů. Akci resort zahájil několik týdnů poté, co Maláčová v květnu navštívila sklady Amazonu v Dobrovízi. Na sociálních sítích pak kritizovala podmínky zaměstnanců a oznámila, že si resort na porušování práv pracovníků "posvítí". Firma Amazon se proti kritice ohradila, informoval server Seznam zprávy.