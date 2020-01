Milion chvilek má nového nepřítele. Kdo může dostat demonstranty do ulic?

Od čtvrtka hýbe českou politikou nová kauza. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková z vládního hnutí ANO dle dostupných informací hájila na přelomu 70. a 80. let zákony namířené proti disidentům. Podle serveru info.cz se podílela na článcích, které popisovaly nutnost resocializace odpůrců režimu.

Helena Válková /ANO/ | foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

Informace znepokojily i spolek Milion chvilek pro demokracii, který po celé republice organizuje demonstrace namířené především proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Nyní to vypadá, že nově by demonstranty mohla dostat do ulic i Válková. Vyplývá to z vyjádření, která spolek zveřejnil na facebookovém profilu.

„Tuto paní navrhuje prezident Zeman na post ombudsmanky, tedy veřejné ochránkyně lidských práv. To je výsměch obětem totalitního režimu. Něco takového je naprosto nepřijatelné. Na místě je naopak odvolání z funkce vládního zmocněnce pro lidská práva, kterou nyní paní Válková, což je neméně absurdní, zastává,“ napsal spolek na sociální síti.

Milion chvilek nezapomněl uvést, co může následovat v dalších dnech a týdnech. „Pokud by se měla paní Válková skutečně stát ombudsmankou, půjdeme proti tomu protestovat do ulic. Něco takového je naprosto nepřijatelné,“ dodali pořadatelé demonstrací.

Sama Válková se ke kauze vyjádřila rovněž na sociální síti. Tvrzení zmíněného serveru považuje za lživá. „Naprosto odmítám, že jsem se jakkoliv podílela na šikaně disidentů. To je absolutní a urážlivá lež,“ napsala na facebooku.

„Mnohokrát jsem řekla, že jsem za minulého režimu nebyla žádnou hrdinkou, jako mnozí jiní, chtěla jsem se pouze věnovat mé práci a její součástí bylo psaní odborných statí a komentářů, to je celé. Jakýkoliv zákon nebo právní institut, mohou být zneužívány režimem, počínaje vězením, konče ochranným dohledem. Jestli, a jak to režim zneužíval, o tom jsme samozřejmě neměli ponětí,“ vysvětlila politička.