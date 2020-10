Ministerstvo chce pod vedením Hamáčka tajit lidem informace

Paragraf 38a chce do krizového zákona vložit ministerstvo vnitra pod vedením sociálního demokrata Jana Hamáčka. Jak upozornil Český rozhlas, zněl by nějak takto: "Informace, [...] jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit [...] účinnost krizových opatření [...] se neposkytují."

Podle Oldřicha Kužílka, spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím, je důvodem návrhu snaha příslušných pracovišť rozvázat si ruce a získat možnost rozhodovat o utajení libovolných informací.

Tvrdí, že zřejmě jde o reakci na dotazy médií, které chtěly znát a pravdivé informace o vývoji pandemie nového typu koronaviru u nás. Ministerstvo zdravotnictví i Ústav zdravotnických informací a statistiky totiž v minulosti zatajovaly informace o vývoji pandemie.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula už dříve před novináři uvedl, že chce data zveřejňovat a ta, které je možno publikovat, tak budou publikována.

Kužílek se obává, že úřady budou volných formulací novely zneužívat. "Současné zkušenosti ukazují, že v krizové situaci je nezbytné zajistit právo na informace bezodkladně, nikoli s mnohaměsíčním či mnohaletým zpožděním," upozornil.

Novela také počítá s tím, že by vláda mohla libovolně prodloužit některé lhůty. Na žádosti o informace přitom musí úřad zodpovědět do 15 dní.

"Přitom právo na informace, a zejména v krizových situacích, je kriticky závislé na rychlosti procesu. Pouze v zemích, s nimiž bychom se v kvalitě demokracie neměli srovnávat, se lhůty prodloužily," uvedl a zmínil například Rusko.

Jak upozorňuje Rozhlas, nejde o první případ, kdy se Hamáček a jeho ministerstvo vnitra snaží právo na informace omezit. Vyhovělo například Kanceláři prezidenta republiky, kterou kontroluje Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prosadilo také novelu informačního zákona, která prodloužila některé lhůty a zavedla další důvody pro odmítnutí. Byla také prosazena výjima týkající se informací o zahraniční službě.