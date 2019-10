Nová totalita? Vyhazov psychiatra kvůli Gretě naštval Ovčáčka. Padla i slova o k*kotech

Jak jsme vás již informovali, Česká psychiatrická společnost České lékařské společnosti řeší výroky šéfa sekce dětské psychiatrie Jaroslava Matýse. Ten poskytl rozhovor týkající se mladé švédské aktivistky Grety Thunbergové, která trpí jedou z poruch autistického spektra zvanou Aspergerův syndrom.

Matýs označil dívku za „nezralé dítě s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění“. Autismus také na nedávné tiskové konferenci označil za „cestu k penězům a výhodám".

Jeho slova naštvala rodiče autistů a další sdružení kolem magazínu Atyp, kteří kvůli tomu napsali otevřený dopis ministrovi zdravotnictví. Také někteří psychiatři, kteří na rozhovor reagovali, se domnívají, že není profesionální hodnotit na dálku nemocného, kterého lékař nikdy neviděl.

Zdá se, že sdružení nakonec dosáhlo svého. „Vážení přátelé, čtenáři, podporovatelé, právě nám bylo ministrem zdravotnictví potvrzeno, že MUDr. Jaroslav Matýs rezignoval na všechny klíčové pozice," píše se ve statusu, který včera večer zveřejnil magazín ATYP na svých facebookových stránkách.

To, že se Matýs kvůli rozhovoru o Gretě dostal do problémů, pořádně naštvalo mluvčího prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáčka. „‪Vítejte v nové totalitě. Definitivně.‬ Dětský psychiatr Jaroslav Matýs se kriticky pustil do tématu “Greta”. Okamžitá “levicově-liberální” protistřelba. A úspěšná. “Pokrokoví” na sociálních sítích se právě teď radují z profesního konce “drzého” lékaře,“ uvedl hradní mluvčí na sociálních sítích.

Na jeho slova ale ostře zareagoval brněnský politik a aktivista Matěj Hollan. „Tady pan k*kot nablije brutálně neuvěřitelný text o aspergrovi a psychopatech, kde popře všechno vědecké poznání o poruchách autistického spektra a vysměje se všem etickým pravidlům psychiatrie a přitom naprosto suverénně diagnostikuje přes televizi, celý obor se proti tomu postaví a milého pána donutí rezignovat na své odborné funkce a to je totalita, protože každý má přece právo na svůj názor, šéf katedry fyziky má právo říkat, že jablko lítá ze stromu nahoru, a nikdo se nemá právo na něj za to zlobit, vedoucí politologie má právo učit studenty, že nacismus byla vlastně moc hezká ideologie a je moc škoda, že už skončil, protože kdo ví, jestli vůbec nějaký holocaust někdy byl, věda je v tom rozpolcena,“ shrnuje kauzu kolem Matýse Hollan.

Poukazuje ale na to, že když se podobná slova jo údajném stavu prezidenta Zemana objevila na sociálních sítích, přistupoval k tomu Hrad úplně jinak. „Ale když někdo napíše na FB názor, že pan prezident umře, protože mu to řekla důvěryhodná paní na poště, tak to je konec světa, je to urážka, pomluva a je třeba žalovat, odsoudit, podávat trestní oznámení a tak. Myslím si, že oboje je stejná prasárna, protože něco je prostě proti etice. Blábolení o zdravotním stavu někoho, koho navíc znám jen z televize, a cílem ho poškozovat a znevěrohodňovat, je za hranou. Akorát evidentně u Grety se to může a tleská se tomu, ale u Zemana to je fuj a autor toho žbleptu musí být co nejtvrdším možným způsobem potrestán,“ dodává Hollan.