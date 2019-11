Češi si dnes po celé republice připomínají 30 let od revoluce, která se vžila do podvědomí jako sametová. Už tradičně lidé přišli zapálit svíčku na Národní třídu a oslavy 17. listopadu si připomněli také v Národním muzeu. My byli při tom.

– Libor Novák / EuroZprávy.cz