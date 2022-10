Očkování zachraňuje životy, připomněl Válek. Čeká, že počty nakažených covidem i chřipkou porostou

Ministerstvo kampaň zahájilo v říjnu a chce jí motivovat lidi k očkování. Čtvrtou dávku dnes v Brně dostal herec Petr Čtvrtníček, který je tváří kampaně. Lidí, kteří mají v Česku čtvrtou dávku očkování proti nemoci covid-19, je podle Válka přes půl milionu a blíží se k 600.000.

Válek zdůraznil, že očkování je důležité, a to zejména u starších lidí, lidí obézních a také u pacientů s jinými nemocemi. I po očkování sice mohou covidem onemocnět, ale neměli by zemřít nebo mít závažný průběh nemoci. "Pro očkování svědčí všechna data, přesto se očkování setkává s despektem. Můžeme vtipkovat a šířit dezinformace, že jsou v něm čipy, že se z nás stane yetti, ale pravda je jinde. Očkování zachraňuje stovky milionů lidských životů a opakovaně se to potvrdilo," řekl Válek k očkování obecně, nejen z pohledu covidu.

Zároveň připomněl, že očkování proti covidu je zdarma a není povinné. "Nebudeme sankcionovat ty, co se nechtějí očkovat. Rakousko to mělo povinné a mýlilo se, dospělo k tomu, že měli poslechnout odborníky," řekl Válek. Doplnil, že nechystá nějaké velké zákazy nebo omezení, pokud ovšem nenastane nějaká neočekávaná situace.

Očkovací kampaň se do Brna dostala z Ostravy. Obsahuje panely, na kterých si lidé mohou přečíst informace o očkování. U nemocnice je možné vidět i takzvanou kostku, na které k lidem promlouvá herec Čtvrtníček jako tvář kampaně. Válek se nechal očkovat čtvrtou dávkou 10. října v Ostravě, kde výstava začala. Vždy je deset dní na jednom místě, z Brna se přesune do Prahy.

V České republice propukla pandemie covidu předloni v březnu. Od té doby je přes 4,5 milionu potvrzených případů. Vyléčilo se kolem 4,1 milionu lidí. Přes 41.000 s nákazou zemřelo. Očkování vakcínami proti covidu začalo předloni v prosinci. Od té doby lidé dostali přes 18,3 milionu dávek. Vyplývá to z webu ministerstva zdravotnictví. Někteří lidé mají čtyři dávky, jiní jich ale mají méně. Čtvrtých dávek bylo podle webu do neděle rozdáno 515.244.