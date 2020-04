Ovčáček se drsně pohádal s Čechy: Jděte to říct příbuzným lidí, kteří zemřeli na koronavirus

Ovčáček se na sociálních sítích vrátil k tématu možného znovucestování do zahraničí. „'Co si to dovolují, zakazovat jezdit na lyžovačku do Cortiny!' křičeli 'nóbl lidi' na počátku pandemie koronaviru. 'Co si to dovolují, zakazovat jezdit do zahraničí!' kříčí 'nóbl lidi' v situaci boje s pandemií koronaviru,“ kritizuje hradní mluvčí ty, kteří by se rádi v brzké době podívali přes hranice.

Co si to dovolují, zakazovat jezdit na lyžovačku do Cortiny!



křičeli “nóbl lidi” na počátku pandemie koronaviru



Co si to dovolují, zakazovat jezdit do zahraničí!



kříčí “nóbl lidi” v situaci boje s pandemií koronaviru — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 16, 2020

Jeho rázný komentář ovšem řadu Čechů pobouřil. „Třeba předloni bylo 'nobl lidí' na dovolené v zahraničí pět milionů. Trvat na právu cestovat, jakmile je to rozumně bezpečně znovu možné, není zpovykanost, ale základní nárok svobody. A tohle je a bude svobodná země, bez ohledu na mstivé a podlé poštívání z jakéhokoliv kouta,“ pustil se do Ovčáčka jeden z diskutujících na facebooku.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana si to ale nenechal jen tak líbit. „Ano, trvat na možnosti cestovat, až to bude z epidemiologického hlediska možné, je jistě velmi správné. Není ovšem správné to sobecky požadovat v situaci, kdy v celé Evropě a v USA umírají tisíce lidí. To je prostá ohleduplnost k bližním, potlačit své vlastní pocity. Nic více není od nikoho žádáno,“ poučoval pisatele Ovčáček.

Mluvčí také uvedl, že lidský život, byť jeden jediný, má podle něj větší cenu než nemožnost cestovat. „To je alfa a omega lidství. Pokud budeme nadřazovat své pohodlí nad tuto základní tezi, která je nepřekročitelná, propadneme se do hluboké temnoty,“ varuje Ovčáček.

Ani to ale rozzlobenému Čechovi nestačilo. „Tohle je palogika a demagogie. Tímto postupem tedy zakažte rovnou automobilismus, tam je s jistotou 5 mrtvých týdně,“ navrhl. „Jděte to říct do očí příbuzným lidí, kteří zemřeli na koronavirus, ju?“ vyzval ho na oplátku Ovčáček.

Tím ale debata mezi jedním z Čechů a mluvčím prezidenta neskončila. „Úplně s klidem. Všichni jednou zemřeme a jestli někdo má nádor velikosti hlavy, cukrovku, vysoký tlak, kardiostimulátor a věk 95 let a zemře na koronavirus, tak by zemřel stejně o týden později a ta kvalita života by byla spíše záporná,“ trval na svém diskutující. „Sám si píšete svůj osud,“ opáčil Ovčáček.

Ani další Čechy ale mluvčí svými slovy příliš nepotěšil. Podle některých jde o kádrování, další poukazovali na to, že za hranicemi mají partnery, členy rodiny nebo přátele. Další připomněli, že do Číny v době řádění koronaviru odletěl hradní delegace ve složení Vratislav Mynář, Martin Nejedlý a Jaroslav Tvrdík.

Všichni sice po návratu podstoupili test na koronavirus a byli v karanténě, jenže na sociálních sítích se objevilo hned několik fotek, na kterých je jasně vidět, že Nejedlý karanténu porušil a pohyboval se venku. „Odletět do infikované Číny a nebo si zajet zalyžovat do infikovaných destinací je jedno a to samé,“ zdůraznil jeden z těch, kteří s Ovčáčkem nesouhlasí.