Pavel Novotný se neudržel. Směrem ke Klausovi poslal hodně peprnou nadávku

Ředitel Institutu Jiří Weigl napsal komentář o rozkladu českého státu. Ten podle něj nenastane díky ohrožení demokracie, hrozí ale kvůli "neschopnost jakékoliv rozumné spolupráce a totální neodpovědnosti panující na politické scéně."

Tvrdí také, že náš stát se o vlastní zahraniční politiku pokoušel pouze v prvních dvou dekádách existence Československa. A od té doby prý zahraniční politiku Česko nejen nemá, ale ani se o ni nepokouší.

"To, co se za ni vydává, je pouze poslušné následování momentálních hegemonů v našem regionu bez ohledu na skutečné zájmy a potřeby vlastní země. V tomto pojetí se zahraniční politika stala podmnožinou politiky vnitřní, slouží pouze jednotlivým figurám na politické scéně získávat zvenčí cizí podporu do domácích šarvátek s politickými konkurenty, zatímco národní zájmy jdou absolutně stranou," napsal v komentáři pro Lidové noviny.

Zlepšení nepozoruje ani po roce 1989. "Krátké období celonárodního konsensu po Listopadu 1989 o nezbytnosti reorientace našeho státu na Západ prosazené v dekádě 90. let, éře historicky unikátní svobody i v oblasti zahraničně-politické, rychle sklouzlo do staré neblahé atmosféry „omezené suverenity“, kterou trvale většina naší politické reprezentace mechanicky a neodpovědně považuje za normální a přirozenou," napsal.

Dodal, že USA jsou dosud nejsilnější, ale našemu regionu věnují stále menší pozornost. EU se podle něj nachází v sílícím chaosu a krizi a na nohy se znovu postavilo Rusko a stoupá váha Číny. Pro Česko se stalo partnerem Německo, a podle něj bychom se měli snažit neblahou tradici omezené suverenity rozhodně opustit a vést sebevědomou vlastní zahraniční politiku

Varuje také, že hitem současnosti je poškozování a rozbíjení vztahů s Ruskem a Čínou provokacemi z komunální úrovně, přičemž stát není schopen a prý ani nechce nijak zasáhnout a předstírat, že Česko nějakou zahraniční politiku má.

"Skutečné vztahy k Rusku a Číně a poměry v nich jsou aktérům této truchlohry zcela lhostejné. Vše má zcela vnitropolitický účel. O totalitu, lidská práva, druhou světovou válku a vše ostatní vůbec nejde. Vítězí totální nezodpovědnost a účelovost. Příkladem budiž ODS, která neváhala vyloučit ze strany svého nejpopulárnějšího politika Václava Klause ml. za nevhodný řečnický příměr, zatímco mlčky přechází či ústy některých svých předních politiků dokonce schvaluje úmysl svého starosty Novotného stavět pomník nacistickým jednotkám vlasovců, snažícím si v květnu 1945 v Praze zachránit krk. Někteří politici mají stále pocit, že destrukcí vztahů vlastní země s některými státy přesvědčí zahraniční suverény o své oddanosti, a to jim zajistí jejich podporu a politické přežití. Co z toho bude mít země a my všichni ostatní, nikoho nezajímá," napsal dále.

Tím ale vytočil starostu Novotného, který si ho podal na sociální síti: "Můj dlouhodobý pocit, že Jiří Weigl je kokot, se mi potvrdil. Já se musím připravovat na zítřejší rally, děti jsem neviděl týden, sedím v práci i teď, ale to cukání napsat do Lidových novin reakci na jeho dnešní komentář... Teď ta práce s tím nepoužít ten termín kokot," napsal.