Petříček: Češi budou moci s CK do Tuniska nadále bez testů na covid

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čeští turisté, kteří se s cestovními kanceláři vydají do Tuniska, nadále budou moci do africké země bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19. Na twitteru to dnes uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Tunisko původně chtělo od pondělí zavést povinnost testů pro všechny Čechy, včetně organizovaných zájezdů.