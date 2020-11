Piráti navrhli zvláštní zákon o dobrovolnících pro nemocnice, vláda ho patrně odmítne

Poslanecká předloha mimo jiné předpokládá, že do zdravotnických zařízení by se mohli v rámci pracovní pomoci dobrovolně přihlásit bezúhonní lidé a pracovali by v obecném zájmu na základě dohod o pracovní pomoci. Dostávali by peněžitou náhradu, jejíž výši by určovala nařízením vláda. Poslanci tak chtějí využít zdravotní sestry a asistenty, kteří svou profesi nevykonávají.

Ministerstvo zdravotnictví poslancům vytklo, že v návrhu nerespektují platné právní předpisy. Předloha podle nich navíc počítá jen se zapojením dobrovolníků do práce nemocnic, nikoli krajských hygienických stanic nebo sociálních zařízení. "Předložený návrh bezdůvodně vytváří jakousi zvláštní 'kvazi pracovněprávní' kategorii," konstatovalo ministerstvo.

Podobně ministerstvo práce a sociálních věcí návrhu mimo jiné vytklo zavádění pojmu "dohoda o pracovní pomoci". Otázku pomoci kvalifikovaného i nekvalifikovaného personálu je podle ministerstva financí možné řešit v rámci zákoníku práce buď formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Poslanci navrhli zvláštní předpis také kvůli tomu, že za současné situace podle nich není jasné, zda dobrovolná pomoc v nemocnici představuje překážku v práci v obecném zájmu, k níž je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy. Nyní může uložit pracovní povinnost hejtman, a to jen za nouzového stavu.

Stanovisko vlády bude doporučením pro Sněmovnu, která by o předloze podle jejích tvůrců měla rozhodnout zrychleně ještě letos. Není ale jasné, zda dolní komora stihne návrh vůbec projednat.