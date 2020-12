Plán hradit lidem s covidem mzdy bude podle Schillerové komplikovaný

Opatření by podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) mělo motivovat zaměstnance, aby se nevyhýbali testům kvůli obavám ze ztráty příjmů. V sobotním deníku Lidové noviny uvedl, že opatření může státní pokladnu vyjít na stovky milionů korun. Peníze by na účty lidí putovaly z programu Antivirus, který primárně slouží pro nahrazování mzdy lidem ze zavřených nebo omezených provozů.

Schillerová hodnotí návrh zatím rezervovaně. Podle ní by bylo nutné vytvořit systém dvou nemocenských. Jeden pro nemocné s covidem, druhý pro ostatní nemocné. "Ten systém pak bude hodně komplikovaný a poměrně těžko kontrolovatelný," upozornila. Podle ní by bylo nutné ověřovat, zda systém není zneužíván. Riziko vidí i pro vývoj na trhu práce, protože i přes krizi je stále nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Ministryně zároveň uvedla, že motivovat lidi pro testování je nutné, vláda se proto podle ní bude v pondělí zabývat i jinými způsoby motivace k testům. Schillerová podporuje například hrazení testů firmám.

Návrh na plnou kompenzaci mezd už dříve podpořila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která má úhrady v gesci. Podle ní by jen bylo nutné upravit zákoník práce. Motivaci zaměstnanců k testům kompenzací mezd podpořili i zástupci opozice. "Je to krok dobrým směrem, aby se lidé nebáli, že se dostanou kvůli příjmům do těžkých životních situací," uvedl v Partii předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Nutnost vytvořit pro lidi systém, který by je přesvědčil k testování zdůraznil i poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.