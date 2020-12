Poslanci dali šanci šanci omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sněmovna dala šanci navrhovanému omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí. Vymáhání peněžitých dluhů dětí by bylo možné podle vládní novely občanského zákoníku jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by předloha ohraničila také vymáhání smluvních pokut.