Poslanci zřejmě schválí prodloužení platnosti nižší sazby daně u nafty

Prodloužení úlevy o 1,5 koruny na litr má podle vlády pomoci konkurenceschopnosti dopravců.V debatě zaznívaly opoziční náměty, aby kabinet snížil daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty.

Benzinu se nynější vládní novela o spotřebních daní netýká. Spotřební daň z této pohonné hmoty se vrátí z nynějších 11,34 koruny na původní částku 12,84 Kč na litr od letošního října. Nižší daň na benzin i na motorovou naftu začala v Česku platit od června. Na původní částky se měla vrátit od příštího měsíce u obou pohonných hmot. V případě nafty zůstane podle novely na 8,45 Kč z litru místo 9,95 koruny.

"Důvod není vysoká cena nafty, ale konkurenční prostředí," řekl poslancům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Největšími konkurenty českých dopravců, zejména menších, jsou podle něho dopravci z Polska, Slovenska, Maďarska a z Rumunska. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je ze zhruba 35.000 dopravců 85 procent nejmenších s jedním až pěti vozidly "Pro ně je tato pomoc významná," řekl. Ponechání nižší sazby podle Kupky pomůže také veřejné dopravě.

"Za nás: Neurazí, nenadchne, podpoříme," řekla k novele předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Obdobně se vyjádřil poslanec ANO Jan Volný, když uvedl, že není takový optimista ohledně účinnosti vládního opatření jako ministři. "Ve své podstatě to má pro naše dopravce smysl," dodal.

Poslanec opozičního hnutí SPD Jan Hrnčíř poznamenal, že úleva původně na čtyři měsíce neměla smysl a že už dřív očekával návrh na její prodloužení v době těsně před senátními a komunálními volbami. "Málo, pozdě a špatně. To jsou vládní návrhy, které předkládáte," prohlásil. Hrnčíř pak nabádal kabinet ke snížení daně z přidané hodnoty u pohonných hmot, když nyní jsou zařazeny do nejvyšší ze tří existujících sazeb. "To byste pomohli občanům, to byste pomohli živnostníkům," uvedl. Předseda poslanců Jan Jakob (TOP 09) Hrnčířovi vzkázal, že by rozpustil státní rozpočet na pět generací.

Rozpočty státu a Státního fondu dopravní infrastruktury letos nynější novelou přijdou podle důvodové zprávy dohromady o 2,5 miliardy korun a příští rok o 9,6 miliardy Kč. Předloha s ohledem na evropskou směrnici také ponechává výši vratky části spotřební daně z motorové nafty využité v části zemědělské prvovýroby na 7,30 Kč na litr. Na 8,50 koruny z litru se vrátí takzvaná zelená nafta podle novely od ledna 2024.