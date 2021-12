Premiér Fiala dnes uvede do úřadů dalších devět ministrů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes uvede do úřadů dalších devět ministrů. Sedm členů svého týmu uvedl do funkcí už v pátek, několik hodin poté, co koaliční kabinet tvořený Spolu a Piráty se STAN jmenoval v Lánech prezident Miloš Zeman a poté se ve Strakově akademii sešel k prvnímu zasedání.