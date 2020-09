Průzkum: ANO by opět vyhrálo sněmovní volby, ale pohoršilo si o pět procent

ANO získalo při minulých sněmovních volbách v říjnu 2017 nejvyšší podíl hlasů ze všech stran, a to 29,64 procenta. Ve volebních modelech STEM pak mělo hnutí v následujících letech až do letošního září vždy podíl více než 30 procent hlasů. Ani nynější pokles ale výrazně nesnížil náskok ANO před ostatními stranami. Druzí Piráti by teď dostali stejně jako podle předchozího průzkumu z května 12,8 procenta hlasů.

Na třetím místě se v poslední době v průzkumu agentury vytrvale drží občanští demokraté. V září mírně oslabili z 11,4 na 10,6 procenta. Posílili naopak SPD a Starostové, kteří nyní přeskočili ČSSD, jež byla v minulém průzkumu čtvrtá s 8,9 procenta. V zářijovém průzkumu se sociální demokraté propadli se 7,3 procenta na šesté místo, zatímco SPD teď dostala 8,8 procenta hlasů a Starostové a nezávislí (STAN) 7,5 procenta.

V květnovém průzkumu přitom Starostové nedosáhli ani na pětiprocentní hranici potřebnou pro zisk poslaneckých křesel. Ředitel STEM Martin Buchtík řekl CNN Prima News, že nynější posílení STAN může souviset s blížícími se říjnovými krajskými volbami, díky nimž jsou teď Starostové více vidět.

Stejný podíl jako ČSSD, tedy 7,3 procenta, by podle modelu získali i komunisté. Do Sněmovny by se dostaly také KDU-ČSL s 5,4 procenta a TOP 09 s 5,3 procenta. Žádný poslanecký mandát by nedostalo uskupení Trikolóra, které by získalo 3,4 procenta hlasů. Kolik lidí se průzkumu zúčastnilo, televize neuvedla.