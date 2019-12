Rošády ve vedení Karlovarského kraje. Žokej Josef Váňa byl zvolen radním

Zastupitelstvo dnes projednávalo změny ve vedení kraje, které souvisejí s nedávným úmrtím náměstkyně hejtmanky Daniely Seifertové (ANO). Na starosti měla kulturu a památkovou péči. Tyto oblasti po ní převezme náměstek hejtmanky Martin Hurajčík (ANO). Radní Váňa bude mít na starosti sport, který měl dosud v gesci radní Jaroslav Bradáč.

Zastupitel Jaroslav Borka (KSČM) dnes řekl, že by se neměly spojovat tak odlišné oblasti, jako jsou doprava a kultura. O obě by se měl starat náměstek Hurajčík. Podle Borky by vedení kraje mělo najít vhodnější řešení.

Hejtmanka kraje Jana Mračková Vildumetzové (ANO) ale oponovala tím, že v poslední době kvůli nemoci Seifertové stejně Hurajčík již některé věci z kultury zajišťoval. Navíc v době nástupu nového vedení kraje on sám měl zájem právě o kulturu a cestovní ruch. Nakonec ale dostal dopravu.

Zatímco změny v rozdělení jednotlivých oblastí začnou platit ode dneška, radní Váňa bude do funkce uveden až 30. prosince.

Ve vedení kraje jsou zástupci ANO, ODS, HNHRM a nezávislý radní Jaroslav Bradáč (zvolen za SPO).