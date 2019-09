Rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš promluvil

„Čau lidi, zítra je mi 65 let. Šel jsem se kouknout do zrcadla, jak vypadám. No, kecám, donutili mě kolegové. Kvůli fotce tady na sebe civím. Jinak bych to nedělal. No ale když už tak koukám, tak je to celkem horor. Od vstupu do politiky to se mnou jde dolů vodou,“ podivoval se Andrej Babiš nad svým vzhledem ve svém pravidelném hlášení, které v neděli večer zveřejňuje na sociálních sítích.

Hned na úvod se navíc věnuje kauze Čapí hnízdo. Pražské městské státní zastupitelství v čele s žalobcem Jaroslavem Šarochem dnes zveřejní, zda rozhodlo v případu padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo

„Zítra se stane ještě jedna věc. Rozhodnutí státního zástupce, jestli pošle "kauzu Čapí hnízdo" k soudu. Směšné, v naší zemi se rozkradlo od revoluce tisíce miliard, ale tradiční demokratické strany, které u toho byly, a novináři s nimi spojení, udělali z Čapího hnízda, kde se neukradla ani koruna, účelovou a zřejmě nejkomentovanější kauzu nejen české politiky, ale snad vůbec, možná nejvíc v novodobé historii naší země od roku 1993,“ píše Babiš.

Babiš připomíná, že firma Čapí hnízdo získala dotaci před 10 lety a že to tedy s jeho působením v politice nemá nic společného. „Přidělení dotace, na rozdíl od jiných, neprovázela žádná korupce. Splnění podmínek dotace bylo kontrolováno státem a samosprávou 9x bez jakýchkoliv zjištění o jakékoliv chybě. Cíl téhle kauzy je zničit mě a moji rodinu a donutit mě odejít z politiky,“ tvrdí premiér.

„Kdyby se moje bývalá firma soudila se státem, rozhodovalo by Ministerstvo financí, proto dotaci vrátila. Navíc, abych ukázal, že je to nesmysl, jsem dal z vlastních peněz na charitu 50 milionů.

Brusel peníze poslal, proto mají daňoví poplatníci z této vyfabrikované, účelové kauzy prospěch 48,5 milionu korun. Farma zaměstnává 86 lidí a zaplatí ročně na mzdách a sociálních a zdravotních odvodech 45 milionů korun. Nikdy nebyla v zisku a slouží veřejnosti. Radost z ní mají hlavně děti,“ pokračuje Andrej Babiš.

Policie případ uzavřela, dala státnímu zástupci a ten by měl zveřejnit, jak rozhodl. Deník N s odvoláním na informace dvou zdrojů obeznámených s výsledkem vyšetřování dnes uvedl, že státní zástupce Jaroslav Šaroch stíhání premiéra Babiše zastavil.

Babiš se už v neděli divil, kam se celý případ dostal. „Mně to přijde naprosto neuvěřitelné, protože je jasné, že se žádný podvod nestal, neporušil jsem žádný zákon. Neexistuje žádný důkaz, ani nemůže. A obviněna je se mnou i moje rodina. Je to absurdní a odporné. Jasně, chtějí zničit mne. Ale proč moji rodinu? Proto bych vás poprosil, držte mně, mojí paní a rodině palce. Myslím, že si možná ani neumíte představit, jak je to pro nás náročné. Téměř 4 roky mediální štvanice,“ žádal Babiš své příznivce.