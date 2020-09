Sněmovna zřejmě nebude řešit kyanid v Bečvě, ANO a ČSSD návrh vetovaly

Jurečka chtěl od ministra informace o jeho dalším postupu, požadoval mimo jiné uhradit od viníka náklady na opětovné zarybnění Bečvy. Pirátka Dana Balcarová uvedla, že viník by měl kromě pokuty mít uloženy nápravné opatření a uhrazení kompenzace. Snaha Pirátů projednat kauzu tento pátek Sněmovna neschválila zejména kvůli postoji ANO, ČSSD a KSČM.

Podobně neúspěšný byl Stanislav Blaha (ODS), který chtěl věc probrat ještě dnes. Pozastavil se nad tím, že viník není znám ani deset dní od havárie, zatímco viník úniku kyanidu do Labe v roce 2006, jímž byl kolínský podnik Lučební závody Draslovka, byl označen do týdne. Poukázal také na rychlost, s níž Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vyloučila vinu chemičky DEZA, která patří do holdingu Agrofert a ze které kyanid v minulosti několikrát unikl.

Kyanid, který od předminulé neděle způsobil masivní úhyn ryb v Bečvě, se podle zjištění policie do řeky dostal z vyústění kanálu v Juřince, která je částí Valašského Meziříčí. Valašskomeziříčská chemička DEZA před týdnem v pondělí popřela, že by znečištění šlo od ní. O den později ji v tiskové zprávě vyloučila jako možného původce havárie i Česká inspekce životního prostředí. Policie zatím původce otravy neoznačila.

Výskyt kyanidů v Bečvě je jednou z největších ekologických havárií na Moravě za poslední roky. Výše škody je odhadována na desítky milionů korun.

Lidovci byli neúspěšní také se snahou projednat odvolání Petra Rafaje z čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jmenování jeho nástupce, kterým má být náměstek ministr vnitra Petr Mlsna.

Sněmovna měla podle Jurečky vyzvat prezidenta Miloše Zemana, aby s výměnou neotálel. Proti se opětovně postavily ANO a ČSSD. Faltýnek to zdůvodnil tím, že vláda změnu v čele antimonopolního úřadu zatím neprojednala.

Dominik Feri (TOP 09) neprosadil návrh, aby ministři a školství informovali Sněmovnu o opatřeních kvůli koronaviru na školách. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) chce opatření oznámit ve středu s tím, že platit budou od pondělí.