SPD znovu navrhla zavedení minimálního důchodu, nyní 15.200 Kč měsíčně

Předkladatelé odhadli, že zavedením minimálního důchodu by stát vydal na penze o 55 až 60 miliard korun ročně navíc. "Cílem navrhované právní úpravy je umožnit starším osobám žít v přiměřeně důstojných podmínkách," napsali v důvodové zprávě předlohy.

Nárok na minimální důchod by měli podle novely jen lidé, kteří odpracovali roky potřebné pro přiznání penze. O minimální důchod by museli požádat. Z nároku předloha vylučuje lidi, kteří vlastní movitý nebo nemovitý majetek, z něhož by jim plynuly zdanitelné příjmy.

V minulém volebním období prosazovalo hnutí SPD zavedení minimálního důchodu ve výši měsíční hranice příjmové chudoby. Loni činila tato mez pro jednotlivce 13.640 korun za měsíc. Sněmovna návrh do voleb neprojednala.

Příspěvky na péči by se měly podle představ poslanců SPD zvýšit lidem v prvním a druhém stupni závislosti na pomoci druhých. Současná výše příspěvků u osob s lehkou a středně těžkou závislostí je "absolutně nedostatečná" a nemůže zajistit pořízení odpovídající kvalifikované péče či pomůcek, uvedli autoři ve zdůvodnění předlohy. Rozpočtové dopady odhadli na 4,5 miliardy až pět miliard korun ročně.

Lidé do 18 let věku v prvním stupni by podle novely pobírali 4950 korun místo nynějších 3300 korun měsíčně a v druhém stupni závislosti 9900 korun za měsíc místo současných 6600 korun. Tělesně postižení dospělí by pobírali v prvním stupni 2640 korun měsíčně a ve druhém stupni 6600 korun. Nyní činí tyto příspěvky 880 korun a 4400 korun.

Obě novely nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o nich zákonodárci.