Stát vyplatí živnostníkům 15 000 měsíčně, ČNB opět snížila sazby

Banky zatím na pokles sazeb nereagují změnou úročení. Počet prokázaných případů nákazy novým typem koronaviru v Česku stále roste a přibližuje se 2000. Případů přibývá s rostoucím počtem testovaných, na devět ale také stoupl počet obětí.

Měsíční patnáctitisícový příspěvek by se měl týkat pouze živnostníků, kteří mají příjmy jen z podnikání. Živnostníci budou mít také jako zaměstnanci nárok na ošetřovné za péči o děti do 13 let bez určení spodní hranice věku dítěte. Bude jim náležet 424 korun denně, maximální částka bude 13.144 korun měsíčně. Vláda chce živnostníkům rovněž kompenzovat mzdy jejich zaměstnanců v rámci schváleného kurzarbeitu. Mohou žádat o dotaci řádově od 50 do 80 procent. Výplatu musí finanční správě umožnit Sněmovna, která by se měla sejít 7. dubna. Pokud o den později souhlas potvrdí i Senát a následně prezident, s výplatou by bylo možné začít v týdnu po Velikonocích.

Příspěvky na mzdy při kurzarbeitu budou od státu dostávat jen firmy, které neporušují zákoník práce. Úřad práce z kurzarbeitového programu Antivirus pak zaměstnavatelům poskytne náhradu vyplacených výdělků do určité výše. Přesná pravidla podpory by vláda měla schválit v pondělí.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připraví i novelu zákona o spotřebitelském úvěru, který by měl pomoci podnikatelům například s odložením splátek. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) pak připravuje novelu insolvenčního zákona. Zahrne například úpravu lhůt či podmínek pro požádání o oddlužení. Vlastní návrh zaslal ministerstvu Vrchní soud v Praze, podle soudů je totiž důsledkem koronavirových opatření plošná platební neschopnost řady podnikatelů. Stát již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. Normu dnes podepsal prezident Miloš Zeman, stejně jako například pozastavení EET nebo změnu termínu maturit.

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se od pátečních 06:00 nebude vztahovat na zámečnictví či opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost. Omezeny nebudou ani myčky automobilů. Ministerstvo zdravotnictví také nařídilo provozovatelům prodejen potravin, aby u vchodu bezplatně poskytovali zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce.

Počet potvrzených případů nákazy stoupl za dnešek do 18:00 o 162 na 1925. Nárůst je výrazně menší než ve středu, kdy za celý den přibylo 291 případů. Jen v Praze je přes 550 případů. Počet mrtvých se dnes zvýšil z šesti na devět, jedním z nich je osmdesátiletý pacient z Fakultní nemocnice Hradec Králové, následují dvě ženy z domova pro seniory v Praze-Michli. Počet vyléčených zůstává od úterý na deseti.

Podle předsedy Ústředního krizového štábu a náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se stát chystá na to, že postupně bude uvolňovat přísná opatření za podmínky, že budou skutečně dodržována. Problémy jsou podle něj stále například v závodním stravování, v jídelnách bývá velká koncentrace lidí. Rezervy vidí i v domovech pro seniory, kde je podle něj potřeba omezit rizika shlukování lidí do skupin.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zatím nechce předjímat, jestli bude nutné prodloužit nouzový stav, který v Česku platí do 11. dubna. Upozornil ale na to, že data ohledně šíření epidemie zatím nejsou nejpříznivější. Podle Prymuly nepochybně k prodloužení dojde a neskončí uprostřed Velikonoc. O prodloužení by musela rozhodnout Sněmovna.

Itálii a Španělsku, dvěma nejhůře postiženým evropským státům, pošle Česko po 10.000 ochranných oblecích pro zdravotnický personál. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) jich má ČR aktuálně 250.000 a další jsou na cestě. Česko ale do Itálie nevyšle vojenské lékaře, podle ministra obrany Lubomíra Metnara jsou potřeba doma. Armáda připraví od příštího týdne 14 mobilních odběrových týmů, které budou po celé ČR odebírat vzorky od osob s podezřením nákazy.

Ministerstvo zahraničí dál organizuje speciální lety, při nichž se vracejí Češi z mimoevropských destinací, plánují se lety z Peru, Kanady nebo Thajska. Kromě toho diplomacie organizuje autobusové spoje z evropských měst. Před schválením nouzového stavu bylo v zahraničí zhruba 200.000 Čechů. Vláda dnes ministerstvu vyčlenila 111 milionů na organizování přepravy Čechů ze zahraničí do Česka.

Po zavedení nouzového stavu, kdy školáci zůstali doma a řada lidí přesunula práci domů, stoupl internetový provoz v pevných i mobilních sítích tuzemských operátorů zhruba o třetinu. Úřady dnes vyzvaly streamovací služby ke snížení rozlišení obrazu ve streamu, chtějí tak snížit zátěž datových sítí. Také z mobilů lidé volají o dvě pětiny více než před epidemií.