Tlak na vládu sílí. ODS žádá odvolání Vojtěcha a obnovení krizového štábu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Situaci kolem koronavirové epidemie by podle opoziční ODS pomohlo zlepšit odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), obnovení činnosti Ústředního krizového štábu či podpora živnostníků, malých podnikatelů či samoživitelek. Zástupci občanských demokratů to řekli na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně. Měly by se podle nich také zvýšit kapacity hygienických stanic.