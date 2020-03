Uprchlická krize na řecké hranici: Česko může poslat peníze i humanitární pomoc, řekl Hamáček

Hamáček také uvedl, že o policejní pomoc Řecko nepožádalo. Pokud by taková žádost přišla, Česko by mohlo podle ministra policejní kontingent vyslat.

Sněmovna na návrh předsedkyně výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) na středu zařadila jako první bod informaci vlády k situaci na hranici mezi Řeckem a Tureckem. Černochová chce od vlády slyšet, co vláda podnikla pro to, aby se situace změnila. Kroky vlády by podle ní měly být systémové v situaci, kdy v Česku je podstav policistů.

Sněmovna zařadila na program aktuální schůze i bod, se kterým přišel Zdeněk Ondráček (KSČM) a který se týká informace ministra Hamáčka o vyslání českých policistů na pomoc řeckým kolegům. Poslanci ale už neschválili jeho pevné zařazení na konkrétní den a dobu.

Napětí na turecko-řecké hranici se vyhrotilo poté, co ve čtvrtek večer Ankara oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu do Evropské unie. Přestala tím dodržovat dohodu s Bruselem z roku 2016, v níž slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z EU.

Situací na řecko-turecké hranici se budou zabývat unijní ministři vnitra na mimořádném zasedání. Budou debatovat o koordinované pomoci Řecku, řekl Hamáček.

Řecká policie a armáda od soboty k pondělnímu večeru zabránily asi 24.000 pokusům o ilegální překročení hranice z Turecka migranty. Zatkly 183 běženců.