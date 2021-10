Vláda ANO s ODS nebude, odmítli Babiš i Fiala

"Já nechci jít s ODS do vlády. Já chci vyhrát volby takovým způsobem, aby nás neobešli," prohlásil Babiš. "My nabízíme politickou změnu a ta se nedá dělat s těmi, kteří způsobili ty problémy," reagoval Fiala. V první části debaty spolu s nimi vystupovali i předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda SPD Tomio Okamura. Televizní diváci nakonec v hlasování po internetu a prostřednictvím SMS rozhodli, že do dalšího kola debaty postoupí jen Babiš s Fialou.

Babiš řekl mimo jiné, že Fialu sice považuje za slušného člověka, ale že na premiéra se nehodí, protože premiér musí řídit. Fiala mu na oplátku připomněl, že v minulosti stál v čele Masarykovy univerzity a že je na tuto práci hrdý. Spolu se přeli například o výstavbu dálnic. Podle Fialy vláda s dálnicemi neudělal nic. Babiš naopak zdůraznil, že za jeho působení ve vládě se podařilo dokončit dálnici D8. "Já jsem nechal dostavět dálnici D8 (v roce) 2016.

Zmínění čtyři lídři se v první části debaty energicky a za hlasité účasti diváků přeli například o migraci, sestavování koalic nebo o boji s covidem. Shodu v tématech vesměs nenašli. Zatímco Babiš například označil koalice za podvod na voličích, Fiala mu vzkázal, že v tom případě je sám jeden z největších podvodníků, protože sám stojí v čele koaliční vlády. Předseda Pirátů Bartoš zdůraznil, že koalice jsou transparentní. S Babišem se shodl Okamura, který dodal, jeho hnutí se nepotřebuje opírat o jiné strany.

Babiš v debatě o protiepidemických opatřeních také prohlásil, že už žádný další lockdown nebude a že z pandemie se stalo politické téma. Odmítl, že by protiepidemická opatření souvisela s volbami. Fiala nad postupem vlády vyjádřil rozpaky. "Je tam stejný ministr zdravotnictví, to ve mně nevzbuzuje příliš velkou důvěru," řekl. Bartoš označil rok s covidem za snad největší selhání vlády. Zdůraznil, že je potřeba mít k dispozici data, na jejichž základě se vláda rozhoduje. Okamura odmítl povinné očkování, ale zastal se uznávání protilátek u lidí, kteří covid prodělali.

V debatě o migraci informoval premiér, že afghánští tlumočníci a další spolupracovníci, které česká strana přepravila v srpnu do Česká poté, co afghánskou metropoli Kábul ovládlo hnutí Tálibán, v tuzemsku nezůstanou, ale odejdou. Zdůvodnil to tím, že v Česku není žádná afghánská komunita.

V debatě o růstu cen Babiš mimo jiné řekl, že vláda připravila příspěvek domácnostem 1250 korun, kterým jim uhradí v účtu za elektřinu příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Okamura to nazval "energožebračenkami".