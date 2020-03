Vláda jednala s hejtmany: Pro nemocné z domovů pro seniory mají najít místo kraje

"Vyjasnili jsme si postup v zásobování krajů, dále v nákupech a postupu ochrany našich seniorů v zařízeních, kde bydlí," napsal ČTK premiér Andrej Babiš (ANO).

Kraje budou také distribuovat ochranné pomůcky pro potřeby domovů pro seniory. Vzniknou takzvané balíčky s ochrannými pomůckami pro jejich zaměstnance. O případné pomoci armády s péčí o nemocné z domovů pro seniory by mohla odpoledne jednat vláda, sdělil po jednání Hamáček.

Domovy pro seniory mají podle usnesení vlády z minulého týdne vyčlenit desetinu míst pro izolaci nemocných, některé ale nemohou požadavek zajistit kvůli stavební dispozici nebo kvůli malému počtu zaměstnanců. "Pokud to nebude možné, kraje zajistí příslušné kapacity," uvedl Hamáček. Běhounek ČTK řekl, že každý kraj má nyní vyhodnotit situaci. Není podle něj zatím nutné, aby vytipoval zařízení pro nemocné, pokud situaci zvládá.

Do samostatného zařízení by se podle libereckého hejtmana Martina Půty (STAN) měli převážet jen pozitivně testovaní pacienti se zdravotními problémy. Takoví už by se pak zpět do domova vracet neměli. "Přesunou se do zařízení, které pro ně bude určené. Nebude to takový nápor, jako kdybychom měli převážet všechny, kdo jsou pozitivní na jiné místo," řekl hejtman.

Situace se zásobováním domovů pro seniory rouškami, respirátory a dalšími pomůckami si podle Hamáčka po víkendu "sedá". Před víkendem si na distribuci stěžovali hejtmani i provozovatelé sociálních služeb. Hamáček se kvůli tomu o víkendu dostal do sporu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Podle jihočeské hejtmanky Ivany Stráské (ČSSD) videokonference pomohla k vyjasnění logistiky. "Od nynějška budou kraje zásobovány od ministerstva vnitra. Ministerstvo zdravotnictví bude zásobovat fakultní nemocnice a státní zařízení. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude mít na starosti sítě, podniky, vodohospodářství," řekla.

Šíření nákazy v domovech pro seniory a nedostatek ochranných prostředků pro jejich klienty a zaměstnance se ukázaly jako problém minulý týden. V neděli večer ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, v němž nařídilo domovům pro seniory a podobným zařízením přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem.